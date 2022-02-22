Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей

Контролируемые Россией группировки ЛДНР контролируют около 30% площади Луганской и Донецкой областей. Иллюстрация: СНБО

Российская Федерация признала границы самопровозглашенных ЛНР и ДНР в пределах Донецкой и Луганской административных областей. Речь идет не только об оккупированных территориях, но и о контролируемых украинскими властями.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после получения разрешения от Совета Федерации на использование российской армии за рубежом.

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"Мы их признали, это значит, что мы признали все их фундаментальные документы. В том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", - заявил Путин.

Он отметил, что Россия якобы рассчитывает, что "все спорные вопросы будут решены между киевской властью и руководством республик". При этом добавил, что сейчас это невозможно.

21 февраля президент России Путин признал оккупированные территории Востока Украины "независимыми республиками". 22 февраля обе палаты парламента РФ поддержали эту позицию. Цивилизованный мир осудил незаконное решение России и объявил о введении новых санкций. Германия приостановила сертификацию российско-германского газопровода "Северный поток-2". Великобритания объявила о санкциях против пяти российских банков и друзей Путина - бизнесменов Геннадия Тимченко и братьев Бориса и Игоря Ротенбергов. Их активы в Британии будут заморожены, а лицам запретят приезжать в страну.