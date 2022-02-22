Жена Медведчука сбежала в Москву

Видео появилось во вторник.

Жена подозреваемого в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко сбежала в столицу страны-агрессора - Москву.

Видео опубликовала на YouTube канале.

На кадрах показала себя с российским артистом Николаем Басковым, поддержавшим оккупацию РФ украинского полуострова Крым. Басков до сих пор имеет звание народного артиста Украины.

"Коль, я проехала несколько тысяч километров", – сказала жена кума Путина. Обнимались и целовались.

Басков пожаловался, что он запрещен в Украине и находится в списке лиц, угрожающих национальной безопасности.

"Я столкнулась с ужасным хейтом сейчас, пока ехала к тебе. Волны ненависти у нас сейчас вообще", - жаловалась Марченко. Заявила, что снимает проект "Паломница".

Жена Медведчука выехала из Украины в Беларусь 18 октября через пропускной пункт в Черниговской области, сообщали СМИ.

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В феврале СНБО ввела санкции против соратника Медведчука и Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.

Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. В октябре ему объявили новое подозрение.

21 февраля у дома Медведчука в Киеве дежурили полицейские. Правоохранители перекрыли близлежащую улицу.