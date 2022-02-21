Обыскивают авто: полиция оцепила имение Медведчука

В Киеве возле дома подозреваемого в государственной измене нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука дежурят около 30 полицейских и до 20 человек охраны.

Правоохранители перекрыли также прилегающую улицу, сообщает "Следствие.Инфо".

"21 февраля в имение прибыло несколько автомобилей и минивэнов, на которые грузили имущество нардепа, в частности бронежилеты и оружие. Правоохранители обыскивают машины вокруг с фонариками", - говорится в сообщении.

Журналисты зафиксировали черный внедорожных Toyota, который принадлежит Андрею Мартынову, соучредителю детективной охранной компании "Шторм", которая много лет охраняет Медведчука. На место также прибыл нардеп Виктор Черный.

"Сейчас на месте находится также четыре экипажа патрульной полиции, похоже среди них есть представители спецподразделения", - говорится в публикации.

По словам одного из источников журналистов, полицейские могли приехать по вызову Государственного бюро расследований.

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Фото: slidstvo.info

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram заявил, что после того, как полиция получила информацию, на место выехали правоохранители.

"Информация о нарушении Медведчуком условий домашнего ареста не подтвердилась. Он находится у себя дома", - написал он.

Медведчук является фигурантом нескольких уголовных производств в Украине. Политика подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Он является кумом российского президента Владимира Путина.