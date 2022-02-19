Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ

Оксана Марченко уехала из Украины. Фото: Обозреватель

Жена нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко покинула Украину. Она выехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 в пятницу, 18 февраля.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

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Марченко пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин, вероятно, охранников через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь.

Два автомобиля "Тойота" перед тем, как покинуть территорию Украины, были тщательно проверены.

Виктор Медведчук является фигурантом нескольких уголовных производств в Украине. Политика подозревают в "Государственной измене" и "Нарушении законов и обычаев войны". Он является кумом российского президента Владимира Путина. Тот крестил дочь Медведчука.