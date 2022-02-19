Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 918
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 3753
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
Просмотров: 2304
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 873
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Дела Майдана: Венедиктова обещала приговоры до конца 2021-го
Просмотров: 216
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Будет ли Великобритания воевать с Россией за Украину
Просмотров: 1647
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 3906
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антин Мухарский
1 Просмотров: 1548
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 801
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 351
Фото
Все фото
4
25
12
21
17
Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin
Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin
Панахида, ангелы и почетный караул - как во Львове почтили героев Майдана: фото
Панахида, ангелы и почетный караул - как во Львове почтили героев Майдана: фото
&quot;Ангелы Памяти&quot;: киевляне почтили память героев Небесной сотни
"Ангелы Памяти": киевляне почтили память героев Небесной сотни
Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео
Вспомнить страшное 18 февраля: кровавый день на Майдане в фото и видео
&quot;Песня – объединяет!&quot;: состоялась музыкальная премия &quot;Украинская песня года 2021&quot;
"Песня – объединяет!": состоялась музыкальная премия "Украинская песня года 2021"
Видео
Все видео
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 738
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 1908
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2259
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5499
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4527
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 171
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
суббота, 19 февраля 2022 00:46

Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ

  Комментировать
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
Оксана Марченко уехала из Украины. Фото: Обозреватель

Жена нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко покинула Украину. Она выехала в Беларусь на автомобиле около 19:00 в пятницу, 18 февраля.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Тревожность от новостей" – как в Раде реагируют на агрессию России и что говорят о "беглых депутатах"

Марченко пересекла государственную границу в сопровождении нескольких мужчин, вероятно, охранников через пропускной пункт в Черниговской области в Беларусь.

Два автомобиля "Тойота" перед тем, как покинуть территорию Украины, были тщательно проверены.

Виктор Медведчук является фигурантом нескольких уголовных производств в Украине. Политика подозревают в "Государственной измене" и "Нарушении законов и обычаев войны". Он является кумом российского президента Владимира Путина. Тот крестил дочь Медведчука.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Ее может ждать такая же участь, как Паш&quot; - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
"Ее может ждать такая же участь, как Паш" - сети свирепствуют из-за сотрудничества Кароль с российским композитором
8
 Просмотров: 48088
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
В потайной комнате дома нашли пропавшего три года назад ребенка
 Просмотров: 20610
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки
12
 Просмотров: 10566
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду 2 Просмотров: 6057
Сексуальная Меган Фокс снялась в откровенной фотосессии для Vogue: пикантные кадры
Сексуальная Меган Фокс снялась в откровенной фотосессии для Vogue: пикантные кадры
5
 Просмотров: 6030
Общество
В детскую реанимацию нужно УЗИ-аппарат почти за миллион. Волонтеры ищут помощь
В детскую реанимацию нужно УЗИ-аппарат почти за миллион. Волонтеры ищут помощь Просмотров: 108
Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin
Украина получила новую партию противотанковых ракет Javelin
4
 Просмотров: 1062
"Можно будет воевать и в джинсах" – командующий Сил теробороны
"Можно будет воевать и в джинсах" – командующий Сил теробороны Просмотров: 720
"Должен пойти бум" - командующий Сил теробороны анонсировал масштабное вступление в их ряды
"Должен пойти бум" - командующий Сил теробороны анонсировал масштабное вступление в их ряды Просмотров: 990
Наблюдательный совет "Суспільного" уволил главу нацотбора Евровидения
Наблюдательный совет "Суспільного" уволил главу нацотбора Евровидения Просмотров: 540
Больше всего комментируют
5
Зеленский: По пути в НАТО Украина должна получить систему гарантий
3
России нужно менее 12 часов на вторжение в Украину - Atlantic Council
2
На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду
2
В Станице Луганской снова горячо. Оккупанты взорвали дом
2
Появилась пошаговая инструкция по вступлению в ряды Теробороны
Голосов: 58585
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть