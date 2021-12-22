"Вы за это голосовали?" - сети гудят о "слуге народа" Галушко

Народный депутат от "Слуга народа" Николай Галушко материл полицейских, когда те остановили за нарушение правил дорожного движения его водителя. Он пересек двойную полосу в центре Киева.

Видео опубликовало издание "Українська правда". Оно датировано 18 декабря 2020 года.

"Ты услышал меня? Это автомобиль народного депутата!", - кричал "слуга", называл полицейских "дебилами" и матерился.

Фракция "Слуга народа" принесла извинения за поведение нардепа и заявила, что вопрос будет рассмотрен на этическом комитете партии.

В то же время Галушко сегодня снова назвал полицейских "дебилами".

Работает в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности

Николай Галушко попал в Верховную Раду на внеочередных выборах в 2019 году. Баллотировался от партии "Слуга народа" по округу в Броварах. Работает в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

По данным "Чесно", Галушко инвестировал в собственную победу наибольшую сумму среди прошедших в парламент в Киевской области. Кампания стоила ему почти 1,3 млн. грн.

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Нардеп был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Зеленского по 97 округу. Руководил фирмой "Галід", основная деятельность которой – частные охранные службы. Проходил службу в органах внутренних дел. Окончил Национальную академию внутренних дел по специальности "Правоведение".

"Слуга" приезжал в ВР на новой Toyota Land Cruiser 200 ориентировочно за 2,5 млн. грн. Автомобиль зарегистрирован в ноябре прошлого года на мать нардепа, сообщали журналисты Bihus.info.

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"Уважаемые избиратели. Вы за это голосовали? Тогда поздравляю. Вы это сделали вместе с Зе-быками", - пишет в Facebook бывший министр социальной политики Андрей Рева.

"О чем там мечтал Зеленский? О стране, где неприкасаемыми являются Карпатские леса, а не депутаты? Пока все наоборот. И лес рубится, и депутаты ведут себя как отдельная каста", - комментирует Центр противодействия коррупции.

11 декабря в сети появилось видео, снятое на блок-посту в Донецкой области, на котором заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили материт полицейских из-за того, что они его не узнали. 13 декабря Кабинет министров уволил его с должности.