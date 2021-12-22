Никаких оснований: "слуга" Галушко снова назвал полицейских дебилами

Нардеп от "Слуги народа" Николай Галушко обругал полицейских, остановивших за нарушение правил дорожного движения его водителя на автомобиле его матери. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко не извинился перед полицейскими за ругань с матами.

Продолжил гнуть свою линию, мол, они были неправы. И снова назвал их дебилами в комментарии телеканала Украина 24.

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Он уверяет, что его автомобиль остановили без каких-либо оснований.

"Там ложь написана. Не было никакого нарушения, просто остановили машину и обыскали без законных на то оснований: рабочие документы, барсетку, кошельки, которые были у меня в машине, мои личные и рабочие документы. Я им объясняю, а они говорят: "мы могли это делать". Дебилы значит", – сказал нардеп.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно общался с полицейскими, которые остановили за нарушение правил дорожного движения его водителя. Он пересек двойную полосу в центре Киева 18 декабря 2020 года. На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола" и обзывает полицейских "дебилами".