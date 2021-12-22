Скандал с матерным "слугой" и копами: в президентской фракции "перевели стрелки" на Авакова

Галушки избирался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Броварах.

Появление видео, на котором народный депутат от "Слуга народа" Николай Галушко материт сотрудников Национальной полиции, связано с позицией нардепа по отношению к бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову.

Об этом заявила фракция "СН" в среду.

"Этот инцидент произошел год назад, 18 декабря 2020-го. Галушко знал о существовании этого видео, поскольку оно было предметом шантажа со стороны тогдашнего руководителя МВД. Тот угрожал обнародовать его в случае отказа депутата поддерживать в парламенте его инициативы", - заявили во фракции.

По словам нардепа, появление видео связано с его позицией во время голосования за отставку Авакова 15 июля.

"А появилось оно именно сейчас, потому что дата записи с камеры в прошлом году совпадает с нынешним периодом года. И ее можно принять за недавний инцидент", - сообщила президентская фракция.

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В то же время "СН" считает поведение Галушко в общении с полицейскими неприемлемым.

"Наша фракция приносит извинения работникам полиции и всем, кого могла оскорбить эта ситуация.

Такое поведение депутата является неприемлемым. Оно станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него", - заявили.

22 декабря журналисты опубликовали видео, на котором Галушко матерится к полицейским, которые остановили за нарушение правил дорожного движения его водителя. Называл правоохранителей "дебилами". "Слуга народа" приезжает в Верховную Раду на Toyota Land Cruiser 200 ориентировочно за 2,5 млн грн. Автомобиль зарегистрировал на мать. В прошлом году Галушко ни разу не выступал в парламенте.