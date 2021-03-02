Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн

Евгений Шевченко избирался от "Слуги народа" по округу в Запорожье.

По меньшей мере 1,5 десятка народных депутатов обновили свои автопарки за последний год.

Среди новых депутатских авто - Mercedes, Land Cruiser и даже ценный Rolls-Royсе, сообщают журналисты Bihus.Info.

На новой BMW Х5 теперь ездит "слуга народа" Евгений Шевченко. Журналисты трижды фиксировали, как он приезжал на ней на закрытую парковку Верховной Рады.

Авто зарегистрировано в марте 2020-го на сына нардепа Ивана, который работает следователем Государственного бюро расследований.

Из декларации следователя - последняя, которая есть в свободном доступе за 2018 год - понятно, что средств на приобретение такого авто он не имел. По оценке автоэксперта Павла Кащука авто стоит не менее 2,5 млн грн. Откуда у родственника нардепа деньги на авто, которым пользуется он сам - Шевченко не ответил.

Депутат поднимался по лестнице, игнорируя вопросы журналистов.

На новые авто пересели и некоторые "слуги", которых ранее журналисты "ловили" на голосовании в интересах олигарха Рината Ахметова.

Так, "слуга народа" Николай Галушко теперь приезжает в ВР на новой Toyota Land Cruiser 200 ориентировочно за 2,5 млн грн. Автомобиль зарегистрирован в ноябре прошлого года на мать нардепа. "Слуга" сначала заявил, что не ездит на этом авто, но позже - что задекларирует право пользования им. Откуда у матери деньги на машину, не сказал.

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Новую Toyota Land Cruiser в ноябре купил "слуга" Арсений Пушкаренко. Нардеп говорит, что купил машину в кредит, а покупку не задекларировал, потому что якобы в тот момент из-за решения Конституционного суда не работал сайт деклараций.

"Слуга" Валерий Колюх ездит на новом Volvo ХС90 за примерно 2 млн грн. Автомобиль зарегистрирован на жителя села Старый Билоус, на Черниговщине. Сам Колюх говорит, что это машина его помощника и он его просто подвез.

Новым Lexus LX 450D пользуется нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко. Авто записанное на отца парламентария - пенсионера и нардепа первого созыва ВР Ивана Николаенко.

Летом пересел в новенькую Audi A8 еще один соратник Юлии Тимошенко - Сергей Власенко. Автомобиль после свежего рестайлинга обошелся нардепу в 4,3 млн грн. Ранее Власенко получил компенсацию от юридической фирмы Reid, Collins, Tsai LLP за политические репрессии в отношении Тимошенко.

Однопартийца Власенко - Константина Бондарева - журналисты также заметили в новом внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. Стоимость в салоне стартует от 1,3 млн грн в базовой комплектации.

Народный депутат от ОПЗЖ Суто Мамоян уже попадал ранее в авто-скандалы. В свою декларацию он внес 2 автомобиля Toyota Land Cruiser 200, которые якобы купил по 20 тыс. грн. Недавно журналисты заметили, как нардеп возле Верховной Рады, в сопровождении охранников сел в Rolls Royce Сullinan, записанный на родственника. Подобный автомобиль стоит около 15 млн грн.

В позапрошлом году "слуга" Евгений Шевченко на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах" в Украине. А ветеранам АТО, которые облили его зеленкой, пригрозил "выжигать каленым железом". В феврале "слуга" ездил на собрание к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.