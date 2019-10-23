"Слуга народа" подыгрывал российской пропаганде на кремлевском телеканале

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале".

"Слуга народа" появился в эфире вражеского телеканала.

В стиле кремлевской пропаганды нардеп рассказал о акции 14 октября против капитуляции:

"Ситуация, которая сложилась в обществе по "формуле Штайнмаера", она была вброшена в общество радикально настроенными националистами, политика которых в целом заключается во вражде, войне".

"Слуга народа" заявил, что силовики "разберутся откуда растут ноги" у протестов.

Нардеп выложил видео в Facebook, но потом оно исчезло с его страницы.

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"Он с гордостью выложил это в фейсбуке. А на "Первом" как обычно хаяли Украину, хаяли 14 октября - День защитника, и тут как раз удачно Шевченко им подмахнул. Депутат правящей партии оправдывался перед агрессором за проведение общественных акций в Украине.

Это ж где у человека голова, чтобы на шестом году войны на поклон к врагу идти, и подыгрывать российской пропаганде, унижающей твою собственную страну. Надеюсь, фракция "СН" быстро определит свою позицию по коллаборантскому поведению Шевченко", - отреагировал журналист Юрий Бутусов.

Весной 2014-го Россия оккупировала Крым. Шестой год продолжается российская агрессия на Донбассе. В войне погибли 4060 украинских военных и добровольцев. Ранения получили почти 10 тыс. человек. Пропавших без вести 410 человек. 12 800 мирных жителей погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были уехать из региона.