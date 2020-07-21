"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"

Ранее "слуга" Шевченко рассказывал о "радикальных националистах" на кремлевском телеканале.

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, которого во вторник ветераны АТО облили зеленкой, как и нардепа от ОПЗЖ Олега Волошина, заявил, что с "радикалами надо расправляться самым жестоким образом".

Об этом он сказал в кулуарах.

"Это недопустимые вещи. То, что мы глотаем, как власть, то что происходит с активистами Шария, вот дошла уже и до нас очередь.

Нужно расправляться с радикалами и преступниками на улице жесточайшим образом. Каленым железом выжигать преступность улицы. Они понимают только силу", - подчеркнул "слуга".

Шевченко заявил, что будет подавать иск в суд о материальном ущербе. Потому что его рубашка, галстук, туфли, сумка и брюки стоят около 40 тыс. грн.

"Пусть возмещают", - потребовал он.

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21 июля народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой. 17 июля на заседании Верховной Рады он заявил, говоря о Крыме: "Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Которая не имеет суверенитета. Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание, потому что нечего отмечать".