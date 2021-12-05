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воскресенье, 05 декабря 2021 19:16

"Вы - великие люди. Украина – непобедима" - Зеленский обратился к волонтерам

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&quot;Вы - великие люди. Украина – непобедима&quot; - Зеленский обратился к волонтерам
Невозможно победить войско, численность которого неизвестна, сказал президент. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев, занимающихся волонтерской деятельностью.

Об этом глава государства сказал на мероприятии по случаю Международного дня волонтера в воскресенье, 5 декабря, сообщает Gazeta.ua

"Вы – герои, великие люди", - обратился Зеленский к волонтерам.

"Украинский народ никогда не был безразличным. Всегда отзывчив к проблемам. Мы всегда помогали друг другу в беде", - сказал президент.

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Зеленский рассказал три истории.

"Первая об одном мужчине из Киева. Достаточно не бедный человек, своя транспортная компания - честный, успешный бизнес. Большой дом в пригороде, новый Range Rover, в соцсетях путешествия по Европе, отпуск на Бали. Но все изменилось в одно мгновение, и в соцсетях ежедневно появлялись сообщения "Утром на передовую, есть свободное место, сейчас наиболее нужны каски и броники", "Почти закрыли тепловизоры, нужно еще чуть-чуть, кто может - помогайте, вот номер карты "Привата".

Вторая история о девочке из Днепра, она только что закончила магистратуру и впереди карьера успешного адвоката. Но все также изменилось в одно мгновение. Снова очередная бессонная ночь, снова она собирает медикаменты на фронт, потому что на востоке война. Завтра авто помчит на Донбасс к ребятам, защищающим наше государство, суверенитет. Завтра это лекарство спасет жизнь парню из Черкащины.

Третья история об обычном 11-летнем мальчике с запада нашего государства, который хотел велик. И очень хотел просто помочь взрослым. Он долго складывал деньги, летом помогал мамочке продавать яблоки. А осенью раздавал рекламные открытки, зимой выучил колядки и на праздники прошелся всеми своими родственниками. Его детская, маленькая копилка заполнена до основания. Но все снова изменилось в одно мгновение - "Мам, я здесь подумал, видимо велик подождет, передай это нашим ребятам", - рассказал Зеленский.

Президент напомнил, что с 2014 года идет война.

"Мгновение, когда изменились все. Это делает Украину непобедимой. Потому что невозможно победить войско, численность которого неизвестно. Армию, в ряды которой в мгновение становятся миллионы неравнодушных. Слава вам, слава Украине", - сказал Зеленский.

Россия может напасть на Украину в конце января или начале февраля. План войны уже готов, однако президент страны-агрессора РФ Владимир Путин еще решает, нужно ли его реализовывать, сообщила немецкая газета BILD. До этого Путин требовал, что Украина не должна стать членом НАТО.

Украина спокойно отреагировала на наращивание российских войск вдоль границы, потому что агрессия РФ длится уже восемь лет, сказал министр обороны Алексей Резников.

США сделают все возможное, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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Дата
05
декабря

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