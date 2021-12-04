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суббота, 04 декабря 2021 11:50

Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину

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  Война с Россией может начаться в январе-феврале. Фото: ukrnews
Война с Россией может начаться в январе-феврале. Фото: ukrnews

Россия может напасть на Украину в конце января или начале февраля.

План войны уже готов, однако Владимир Путин еще решает, нужно ли его реализовывать. Об этом со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц пишет немецкая газета BILD.

В случае нападения, российские войска будут атаковать с трех направлений – северного Крыма, через оккупированные территории на востоке и с севера. Война может начаться в конце января - начале февраля - если Украина и НАТО будут игнорировать требования президента РФ.

При этом другие инсайдеры НАТО считают, что атака может произойти в три этапа. И любая фаза может быть последней в операции, если реакция Запада на вторжение приведет к переоценке ситуации.

 

Так, на первом этапе Путин собирается захватить юг Украины, чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря, а значит, от поставок. Для этого Россия планирует использовать десантные корабли, которые были переброшены с Балтийского моря в регион весной, для перевозки танков и войск из Крыма на окраины Одессы.

Еще один высокопоставленный военный уточнил, что в России планируют десантную операцию к востоку от Одессы, между селами Фонтанка и Коблево. Российские войска собираются продвинуться к северо-востоку от города, затем повернуть налево и продвинуться в Приднестровье, в результате чего Одесса будет оцеплена.

Вместе с этим в Херсонской области вдоль реки Днепр будут проводиться воздушно-десантные операции спецназа, которые заблокируют мосты через важнейшую реку страны и таким образом перекроют поставки украинцам. Из Крыма сначала будет только артиллерийский огонь по сильным украинским позициям. Тогда украинские войска будут заняты здесь и не смогут защитить мосты за ними.

Российские танковые части при поддержке военно-морского флота и авиации будут продвигаться на запад из оккупированного Донбасса, затем разделятся и продвинутся, с одной стороны, в Запорожье - важнейший военный центр на юге Украины и дальше. С другой стороны, будут продвигаться в сторону Крыма.

Если это наступление удастся, весь юг Украины окажется под контролем России, и Путин построит коридор из России к границе НАТО с Румынией.

Во время первой фазы войны авиация Путина и баллистические ракеты ослабят военный потенциал Украины по всей стране. Российские танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться в большие города Днепра и Полтавы.

"Прежде всего, они будут окружать города и будут отключать электричество, газ и поставку продуктов питания. Через несколько недель россияне могут провозгласить себя спасателями мирных жителей, вторгнуться в капитулированные города и спасти украинское население от голода или смерти", — рассказал один из офицеров.

На третьем этапе кремлевская армия будет наступать в Киев с севера. Однако это может произойти и на первом этапе, если это потребуется. Участие самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в боевых действиях пока под вопросом. Если Беларусь будет готова как отправная точка для российских или даже белорусских атак, это будет план России по окружению и осаде Киева с северо-востока и северо-запада.

Если русские войска продвинутся примерно к линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из Западной Украины. Тогда можно ожидать капитуляции Киева, а значит и Украины под давлением Запада.

Собеседники немецкого издания убеждены, что Украина не сможет противостоять большому вторжению России. Вооруженные силы, если они не будут полностью уничтожены, отойдут на запад страны.

Также отмечается, что американских противотанковых ракет "Джавелин" не хватит для всех российских танков, а турецкие беспилотники "Байрактар" - легкая добыча для российских боевых самолетов". Для защиты Украины понадобятся современные западные зенитные ракеты типа "Патриот" и противокорабельные ракеты типа "Гарпун".

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"Союзники сейчас переосмысливают поставки оружия в Украину. Но это решение не может исходить от НАТО, а только от его суверенных членов", - заявил офицер западной службы безопасности.

В то же время, The Washington Post со ссылкой на данные разведки пишет, что в массированном военном наступлении России на Украину примут участие 175 тысяч военнослужащих.

 

Украина призвала НАТО подготовить экономические санкции в отношении России, чтобы предотвратить возможное вторжение российских войск, сосредоточенных у украинских границ.

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Дата
04
декабря

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