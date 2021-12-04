В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ

Киев спокойно реагирует на нынешнюю угрозу полномасштабного вторжения Российской Федерации, потому что агрессия Москвы длится уже восемь лет. Украинцы уже безразличны к попыткам российской власти отрицать право на существование Украины как страны.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в статье для Atlantic Councilс "Будущее Европы будет решаться в Украине".
По его словам, Украина в отличие от международного сообщества достаточно спокойно отреагировала на наращивание российской военной мощи вдоль границы. При этом он указал, что это не говорит о разногласиях по поводу опасности, исходящей от РФ.
"Напротив, мы полностью согласны с нашими западными партнерами", - подчеркнул Резников.
Кроме того, он напомнил, что Киев уже восемь лет противостоит российской агрессии.
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"Сравнительно спокойный ответ Украины на эту последнюю угрозу со стороны России отражает долгосрочный характер продолжающегося конфликта между нашими двумя странами. Прошло почти восемь лет с тех пор, как Россия впервые напала на Украину. С тех пор российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни", - уточнил министр.
Также он отметил, что украинцы стали безразличными к постоянному потоку российской дезинформации.
"Чтобы нас шокировать, потребуется нечто большее, чем очередное наращивание российской военной мощи", - подытожил глава Миноброны Украины.
Россия может напасть на Украину в конце января или начале февраля. План войны уже готов, однако Владимир Путин еще решает, нужно ли его реализовывать. Об этом со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц пишет немецкая газета BILD.
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