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воскресенье, 05 декабря 2021 06:45

В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ

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В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
Киев уже восемь лет противостоит российской агрессии. Фото: Reuters

Киев спокойно реагирует на нынешнюю угрозу полномасштабного вторжения Российской Федерации, потому что агрессия Москвы длится уже восемь лет. Украинцы уже безразличны к попыткам российской власти отрицать право на существование Украины как страны.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в статье для Atlantic Councilс "Будущее Европы будет решаться в Украине".

По его словам, Украина в отличие от международного сообщества достаточно спокойно отреагировала на наращивание российской военной мощи вдоль границы. При этом он указал, что это не говорит о разногласиях по поводу опасности, исходящей от РФ.

"Напротив, мы полностью согласны с нашими западными партнерами", - подчеркнул Резников.

Кроме того, он напомнил, что Киев уже восемь лет противостоит российской агрессии.

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"Сравнительно спокойный ответ Украины на эту последнюю угрозу со стороны России отражает долгосрочный характер продолжающегося конфликта между нашими двумя странами. Прошло почти восемь лет с тех пор, как Россия впервые напала на Украину. С тех пор российская агрессия не прекратилась и стала частью повседневной жизни", - уточнил министр.

Также он отметил, что украинцы стали безразличными к постоянному потоку российской дезинформации.

"Чтобы нас шокировать, потребуется нечто большее, чем очередное наращивание российской военной мощи", - подытожил глава Миноброны Украины.

Россия может напасть на Украину в конце января или начале февраля. План войны уже готов, однако Владимир Путин еще решает, нужно ли его реализовывать. Об этом со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц пишет немецкая газета BILD.

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