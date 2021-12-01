Путин опасается расширения НАТО. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин требует гарантий, что Украина не станет членом НАТО.

Он хочет начать предметные переговоры по этому поводу, передает РБК.

"Россия намерена добиваться надежных и долгосрочных гарантий безопасности, и в переговорах с США и их союзниками будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток", - говорится в сообщении.

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Путин говорит, что Москве нужны именно юридические гарантии. Посетовал, что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства.

В среду, 1 декабря, Украина призвала НАТО подготовить экономические санкции в отношении России, чтобы предотвратить возможное вторжение около 100 тыс. российских войск, сосредоточенных у украинских границ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с просьбой к министрам иностранных дел стран НАТО, которые проводят 30 ноября – 1 декабря саммит в латвийской столице Риге.