Глава Пентагона пообещал делать все возможное, чтобы защитить суверенитет Украины

Министерство обороны США подтвердило готовность помочь Украине защититься в случае вторжения России.
Вашингтон поддерживает Киев в защите суверенных территорий. Об этом пишет Financial Times.
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В частности, глава Пентагон Ллойд Остин на форуме в Калифорнии напомнил, что Россия вторглась в Украину еще в 2014 году. До сих пор Вашингтон остается благосклонным к помощи Украины в защите ее суверенной территории.
По словам Остина, США уже поставляли Украине летальное оружие и ищут способы предоставления дополнительной помощи. А будущие контакты президентов США и России он охарактеризовал как возможность для дипломатии и лидерства.
"Собираемся продолжить сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в регионе. Продолжим делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию", – сказал Остин.
США заявили об увеличении количества российских войск у украинской границы, сообщил во время брифинга в Пентагоне спикер Министерства обороны США Джон Кирби.
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