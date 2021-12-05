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воскресенье, 05 декабря 2021 12:49

Глава Пентагона пообещал делать все возможное, чтобы защитить суверенитет Украины

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Глава Пентагона пообещал делать все возможное, чтобы защитить суверенитет Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Пентагон будет делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить суверенитет / Getty Images

Министерство обороны США подтвердило готовность помочь Украине защититься в случае вторжения России.

Вашингтон поддерживает Киев в защите суверенных территорий. Об этом пишет Financial Times.

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В частности, глава Пентагон Ллойд Остин на форуме в Калифорнии напомнил, что Россия вторглась в Украину еще в 2014 году. До сих пор Вашингтон остается благосклонным к помощи Украины в защите ее суверенной территории.

По словам Остина, США уже поставляли Украине летальное оружие и ищут способы предоставления дополнительной помощи. А будущие контакты президентов США и России он охарактеризовал как возможность для дипломатии и лидерства.

"Собираемся продолжить сотрудничество с нашими союзниками и партнерами в регионе. Продолжим делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию", – сказал Остин.

США заявили об увеличении количества российских войск у украинской границы, сообщил во время брифинга в Пентагоне спикер Министерства обороны США Джон Кирби.

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Дата
05
декабря

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