Введение российских войск в ОРДЛО грозит полномасштабной войной - Земан

Президент Чехии прокомментировал ситуацию на Донбассе. Фото: zemanmilos.cz

Решение Кремля направить войска на оккупированные территории Донбасса увеличивает риск полномасштабной войны.

Об этом сказал президент Чехии Милош Земан, пишет "Європейська правда".

"Президент Республики заявляет, что введение российских войск на территорию сепаратистских Донецкой и Луганской народных республик увеличивает риск военного конфликта. И наоборот - снижает шансы на дипломатическое решение", - говорится в заявлении канцелярии Земана.

Президент Чехии раньше поддерживал пророссийские взгляды и не комментировал ситуацию с наращиванием российских войск у украинских границ. Говорил, что Россия не пойдет на риск вооруженного конфликта.

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала выступил во вторник в парламенте. Сказал, что признание так называемых ЛДНР является актом агрессии против суверенного государства и нарушением международного права.

21 февраля Владимир Путин признал так называемые ЛНР и ДНР "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией". После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".