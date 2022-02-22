Введение российских войск в ОРДЛО грозит полномасштабной войной - Земан

 
Ексклюзивы
1/5
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 153
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 9685
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2251
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 3699
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 810
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1656
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 486
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1287
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 1359
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 8604
Фото
Все фото
17
22
3
5
4
&quot;Путин – х**ло&quot; – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
"Путин – х**ло" – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
&quot;Нацист и террорист&quot; - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
Обыскивают авто: полиция оцепила имение Медведчука
Обыскивают авто: полиция оцепила имение Медведчука
Возле посольства РФ в Киеве установили инсталляцию из сломанных дверей
Возле посольства РФ в Киеве установили инсталляцию из сломанных дверей
В Офисе президента сказали, когда построят Музей Революции достоинства
В Офисе президента сказали, когда построят Музей Революции достоинства
Видео
Все видео
"Мы никого и ничего не боимся" - Зеленский обратился к украинцам
"Мы никого и ничего не боимся" - Зеленский обратился к украинцам
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Кремль "спалился" на очередном фейке - "онлайн" совбеза Путина состоялся 5 часов назад
Кремль "спалился" на очередном фейке - "онлайн" совбеза Путина состоялся 5 часов назад
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Слуги" соберутся на фракцию - будут выгонять героя мемов Трухина
"Слуги" соберутся на фракцию - будут выгонять героя мемов Трухина
Интервью
1/5
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 639
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 1989
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1071
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2376
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2421
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 576
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
вторник, 22 февраля 2022 13:28

Введение российских войск в ОРДЛО грозит полномасштабной войной - Земан

  Комментировать
Введение российских войск в ОРДЛО грозит полномасштабной войной - Земан
Президент Чехии прокомментировал ситуацию на Донбассе. Фото: zemanmilos.cz

Решение Кремля направить войска на оккупированные территории Донбасса увеличивает риск полномасштабной войны.

Об этом сказал президент Чехии Милош Земан, пишет "Європейська правда".

"Президент Республики заявляет, что введение российских войск на территорию сепаратистских Донецкой и Луганской народных республик увеличивает риск военного конфликта. И наоборот - снижает шансы на дипломатическое решение", - говорится в заявлении канцелярии Земана.

Президент Чехии раньше поддерживал пророссийские взгляды и не комментировал ситуацию с наращиванием российских войск у украинских границ. Говорил, что Россия не пойдет на риск вооруженного конфликта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Донецка к линии фронта движется большая колонна военной техники и танков - очевидцы

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выступил во вторник в парламенте. Сказал, что признание так называемых ЛДНР является актом агрессии против суверенного государства и нарушением международного права.

21 февраля Владимир Путин признал так называемые ЛНР и ДНР "независимыми республиками". Он также изложил собственную версию истории за последние 105 лет и повторил тезис российской пропаганды, что современная Украина "была создана большевистской Россией".

После этого Путин подписал указ о введении российских войск в оккупированный Донбасс. Речь идет о якобы "миротворцах".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Введение российских войск в ОРДЛО грозит полномасштабной войной - Земан». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Освободили главную соперницу Януковича - даты

Верховная Рада отстранила президента и назначила внеочередные выборы – этот день в истории

Самое читаемое
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 9 Просмотров: 21655
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники 1 Просмотров: 20565
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат Просмотров: 16902
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 6 Просмотров: 13420
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
 Просмотров: 11970
Политика
МИД отзывает из РФ временного поверенного в делах Украины
МИД отзывает из РФ временного поверенного в делах Украины Просмотров: 468
Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2"
Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2" Просмотров: 2790
Кремль не поддерживает расторжение дипотношений с Киевом
Кремль не поддерживает расторжение дипотношений с Киевом 1 Просмотров: 1197
"Просто издевательство" - в "Слуге народа" эмоционально отреагировали на санкции США против ОРДЛО
"Просто издевательство" - в "Слуге народа" эмоционально отреагировали на санкции США против ОРДЛО Просмотров: 1962
"Северный поток-2" нужно остановить - Зеленский
"Северный поток-2" нужно остановить - Зеленский Просмотров: 450
Больше всего комментируют
9
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко
6
"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - SOCIS
6
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
3
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
2
Россия хочет уничтожить Украину - Резников рассказал о целях Кремля
Голосов: 1834
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть