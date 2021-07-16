Во фракции произошел раскол

Депутаты от "Голоса" обвинили руководство партии в "кулуарных договорняках". Фото: Facebook.com/ustinova.alexandra

"Вчера руководство нашей партии и фракции фактически пересекли красную линию и предали интересы украинцев. Они голосовали за русификацию, когда обещали защищать украинский язык и культуру. Поэтому мы,10 народных депутатов, а это половина парламентской фракции "Голос", хотим заявить о создании отдельного объединения "Справедливость". Мы вынуждены констатировать, что фракция уже 5 месяцев как не существует, а ее руководство не представляет интересов даже половины партийцев и депутатов Верховной Рады", - сказала с парламентской трибуны депутат Александра Устинова месяц назад.

16 июня вместе с ней к трибуне вышли Роман Лозинский, Андрей Шараськин, Юлия Клименко, Ольга Стефанишина, Галина Васильченко, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин, Наталья Пипа и Владимир Цабаль.

Заявили - в Киевсовете депутатов от "Голоса" заставляют голосовать за "дерибан" земли, а в Верховной Раде руководство партии уничтожает антикоррупционные органы - забрать возможность в НАПК проверять партийные финансы. Также, что партийные руководители занимаются "кулуарными договорняками".

Кроме того сообщили: Ивано-Франковский, Львовской и Черкасский областные ячейки требуют от руководства партии и фракции сложить полномочия и "начать перезагрузку политической силы".

Накануне, 15 июня, Верховная Рада включила в повестку дня законопроекты, что откладывают норму о трансляции фильмов на украинском языке.

"За" проголосовали 227 депутатов, при необходимых 226. "Слуги народа" дали 212 голосов, 10 - внефракционных и еще пять - депутаты "Голоса". А именно Ярослав Железняк, Кира Рудык, Роман Костенко, Ярослав Рущишин, Андрей Осадчук. Это вызвало скандал.

Председатель фракции Железняк заявил, что "произошла досадная ошибка".

"Соответствующие постановления об отзыве голосов уже поданы мной и коллегами. Это не поможет юридически, но отражает позицию", - сообщил он и опубликовал заявление председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Запустили "Большое строительство"

На следующий день появилось заявление партии.

"Партия "Голос" переживает непростое время... критика переросла в системную кампанию в СМИ по дискредитации руководства партии. В последнее время эта кампания достигла апогея и вышла за рамки формата внутрипартийных дискуссий. Репутации партии нанесен большой вред", - говорится в тексте. Анонсировали съезд на июль.

На этой неделе во фракции заявили, что на заседании уволили с должности Железняка. За это голосовали 11 депутатов. Письмо отправили спикеру.

"Согласно положению о фракции "Голос", такое решение принимается 14 голосами. Даже если бы такое решение было. Плохо, что никто Регламент и Положение о фракции так и не прочитал", - отреагировал Железняк.

За партию проголосовали 851 722 избирателей

Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Список возглавлял лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовали 5,82% или 851 722 избирателей. В парламенте фракция имеет 20 депутатов.

В марте прошлого года Вакарчук оставил должность председателя партии. На его место избрали Киру Рудык. Позже Святослав сложил мандат.

В прошлом месяце партию покинул волонтер Сергей Притула.

По данным опроса Киевского международного института социологии в июне, за "Голос" на выборах проголосовали бы 1,9% респондентов.