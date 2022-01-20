Венгрия назвала условие, при котором поддержит вступление Украины в НАТО

Венгрия поддержит вступление Украины в НАТО, если наше государство не будет нарушать права венгров. Фото: news.church.ua

Венгрия поддержит вступление Украины в НАТО, если наше государство избавится от недостатков в соблюдении прав венгров.

Украинцам нужно провести ряд серьезных перемен. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время интервью российским СМИ.

"Украинцам нужно провести ряд существенных изменений, если они серьезно думают о евроатлантической интеграции. Об одной такой сфере я скажу конкретно: это уважение прав национальных меньшинств, потому что у Украины здесь много недостатков", - отметил он.

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Речь идет о праве венгров, проживающих в Украине, получать образование на родном языке, отметил Сиятро. Напомнил, что Будапешт не удовлетворен этой ситуацией в нашей стране.

"Их права на образование на родном языке, на его использование в администрации, в культуре и религии нарушают. Закон, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать общественные должности, является антидемократическим", - сказал Сиятро.

Он добавил, что Венгрия понимает, с какими вызовами сталкивается Украина, борьбу за суверенитет и территориальную целостность. Но никогда не примет такой подход к национальным меньшинствам.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику страны. Он подчеркнул, что Будапешт не будет прекращать блокировать вступление Украины в НАТО. Гуйяш заявил, что не понимает того факта, что другая страна хочет участвовать в энергетической политике суверенной страны.