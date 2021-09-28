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Венгрии не понравилась реакция Киева на сделку с Россией - вызвала посла

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Венгрии не понравилась реакция Киева на сделку с Россией - вызвала посла
Петер Сийярто. Фото: Szijjártó Péter/Facebook

В МИД Венгрии вызвали посла Украины в Будапеште. Причина - резкая реакция Киева на подписание венгерской стороной контракта с Газпромом.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет "Европейская правда".

"Решение украинского правительства выступить против этого договора обращением к Европейской комиссии глубоко возмутительное", - написал Сийярто в Facebook.

По его словам, украинцы не имеют отношения к тому, с кем Венгрия заключает договоры.

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"Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности", - заявил Сийярто.

Этот шаг является недружественным, учитывая объемы помощи, которую Венгрия предоставила Украине: вентиляторы, медицинское оборудование, поддержку военных, инвестиции, подчеркнул Сийярто.

"Мы говорим о попытке нарушить наш суверенитет. Мы вызвали посла Украины в Министерство иностранных дел", - отметил он.

27 сентября 2021-го Венгрия подписала в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины. Украинская сторона будет оспаривать его через Европейскую комиссию.

МИД Украины уже инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться 29-30 сентября в Будапеште. И это будет не единственный ответ на "газовый" удар со стороны Венгрии, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Газовый контракт между РФ и Венгрией может полностью остановить или сократить транзит газа через Украину, заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Новое долгосрочное соглашение между Венгрией и Россией о поставках газа будет действовать с 1 октября. Контракт рассчитан на 15 лет с возможностью пересмотра условий через 10 лет. Венгрия будет получать 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд через Сербию по газопроводу "Турецкий поток" и по его сухопутному продолжению и 1 млрд куб. м через Австрию.

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