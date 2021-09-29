Венгрия намерена мешать вступлению Украины в НАТО

Будапешт будет блокировать вступление Украины в НАТО - Гуйяш. Фото: magyarnemzet

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Украина не имеет права вмешиваться в энергетическую политику страны.

Он отметил, что Будапешт не прекратит блокировать вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает Magyar Nemzet.

"Месть со стороны Украины произошла задолго до наших газовых договоренностей с россиянами - тогда, когда Украина грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатье путем внесения изменений в закон Об образовании, потому Венгрии следует продолжать блокировать ее путь в НАТО", - заявил Гуйяш.

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Он добавил, крайне обидно, что "соседнее государство в конечном итоге не может оценить серию жестов, которые сделала Венгрия, несмотря на нынешние серьезные споры".

Гуйяш заявил, что не понимает тот факт, что другая страна хочет участвовать в энергетической политике суверенной страны.

Европейская комиссия изучит последствия нового газового контракта России и Венгрии. Согласно договору, Венгрия будет получать 4,5 млрд куб. м газа в год в обход Украины.