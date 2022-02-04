Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков

Ведущий телеканала "Наш" Назар Диордица с псевдонимом Макс Назаров обозвал обозвал украинских болельщиков.

В пятницу, 4 февраля, сборная Украины по футзалу играла полуфинальный матч чемпионата Европы против россиян. Сборная Украины уступила со счетом 2-3.

Во время матча украинские болельщики спели песню "Путин х*йло" и выкрикивали "Хто не скаче, той москаль".

😄 Чемпіонат Європи з міні-футболу тепер вже теж знає пісню #путін хуйло



Диктор на стадіоні закликає вболівальників "припинити пісні неспортивного характеру" pic.twitter.com/3n75Mkb7eW — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) February 4, 2022

"Долбо*бизм фанатов, которые пришли на матч только ради кричалок остается долбо*бизмом фанатом и ничем иным", - написал телеведущий в Telegram.

Назар Диордица известен тем, что запускал в эфир пособника российских оккупантов, экс-"регионала" Родиона Мирошника.

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2 февраля под телеканалом "Наш" проходила акция с требованием его закрыть.

В январе петиция о применении санкций в отношении телеканала собрала голоса и находится на рассмотрении президента Владимира Зеленского.

Припевку "Путин - х*йло" впервые выполнили болельщики футбольного клуба "Металлист" в Харькове на совместном марше с фанами "Шахтера" в 2014 году.