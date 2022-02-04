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пятница, 04 февраля 2022 19:41

Досадное поражение. Украина проиграла России на чемпионате Европы по футзалу

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Досадное поражение. Украина проиграла России на чемпионате Европы по футзалу
Мужская сборная Украины по футзалу. Фото: Ассоциация футзала Украины

Мужская сборная Украины по футзалу сразится за бронзовые награды чемпионата Европы 2022 года, который подходит к концу в Нидерландах.

В полуфинальном противостоянии наши футзалисты досадно уступили команде России - 2:3.

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У россиян было две кадровые потери. Один игрок пропускал матч из-за дисквалификации, а натурализованный бразилец (а таких в составе соперников трое) имел повреждение.

Поединок начался для украинцев очень неудачно. Уже на 2-й мин. не поладили между собой Петр Шотурма и Кирилл Ципун, мяч подскочил над вратарем и залетел в сетку. Гол записали на Антона Соколова.

Команда Александра Косенко долго не могла прийти в себя после пропущенного гола. Лишь ближе к середине первого тайма Украине удалось выровнять игру и начать больше контролировать мяч.

Однако все попытки "сине-желтых" реальной угрозы воротам сборной России не несли. К тому же соперники выходили в быстрые контратаки, которые наши игроки вынуждены были срывать фолами. Это привело к тому, что пять командных нарушений украинцы собрали уже на 10-й мин.

Косенко решил выпустить пятого полевого игрока, чтобы потянуть время и не заработать шестой фол, который привел бы к 10-метровому удару в наши ворота.

Некоторое время такое решение было оправданным. Однако во время одной из потерь мяча на чужой половине поля украинцы задержались со сменой. Андрей Афанасьев ударом головой попал в перекладину, а со второй попытки пробил мимо Ципуна, который был немного дезориентирован после возвращения на паркет.

Этот гол мог быть ощутимым ударом по нашей команде. Однако на 16-й мин. Евгению Сирому дальним ударом удалось пробить вратаря противников. К концу тайма "сине-желтые", преимущественно игравшие с пятым полевым, создали еще несколько моментов, но мяч откровенно не шел в ворота России.

Вторая половина встречи едва не началась аналогично первой. Снова недопонимание возле собственных ворот могло завершиться голом. Повезло, что российский футзалист попал в штангу.

После нервного старта второго тайма Украина все же выровняла игру, а ближе к середине создала две возможности. Не хватило точности. Соперник начал играть, учитывая победный счет.

В момент, когда показалось, что наша команда вполне может рассчитывать на второй гол, она пропустила в третий раз. Получилось, должны признать, красиво. Артем Ниязов через себя пробил в угол после длинной передачи.

"Сине-желтые" снова перешли на игру с пятым полевым. Несколько раз было жарко во вратарской площадке. Пока мяч не оказался в сетке ворот России. Передачу Петра Шотурмы замкнул Даниил Абакшин.

Апогей матча произошел за 70 с до финальной сирены. Игорь Корсун заработал пенальти, однако Петр Шотурма его не реализовал, пробив в голкипера.

Украинцы не остановились и продолжили атаковать. Однако фортуна в этот вечер была на стороне россиян. Болельщики на трибунах кричали нашим футзалистам "Молодцы!", но дальше прошли принципиальные соперники.

Также украинские болельщики на протяжении всего матча скандировали "Путин - х**ло", "Хто не скаче - той москаль", "Крим - це Україна".

Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу впервые с 2005 года.

Лучшими достижениями Украины являются серебряные награды на Евро-2001 и Евро-2003.

Теперь в воскресенье, 6 февраля, наша команда сыграет за третье место с проигравшим в матче Испания - Португалия.

Автор: Ярослав Твардовский
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Дата
04
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