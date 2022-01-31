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понедельник, 31 января 2022 22:36

Матч с Россией все ближе. Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу

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Матч с Россией все ближе. Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу
Мужская сборная Украины по футзалу. Фото: Ассоциация футзала Украины

Сборная Украины по футзалу вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Нидерландах. В четвертьфинальном поединке подопечные Александра Косенко выбили Казахстан.

Сразу отметим, что футзальная команда Казахстана не так проста, как может показаться. За эту сборную выступают натурализованные бразильцы. Хотя двое из них не смогли сегодня помочь из-за дисквалификации и травм.

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Команды начали матч очень осторожно, ведь в плей-офф цена ошибки очень велика. Казахстан больше владел инициативой. Подключался к атакам даже вратарь наших соперников.

В середине тайма украинцам повезло, когда мяч приняла на себя штанга ворот. Несколько позже спас нашу команду голкипер Кирилл Ципун, заблокировав попытку противника.

Украина очень быстро набрала четыре фола, поэтому в дальнейшем стоило действовать более осмотрительно, чтобы не получить в собственные ворота 10-метровый штрафной удар.

В то же время, первое же нарушение правил против наших соотечественников завершилось назначением пенальти. Петр Шотурма перехитрил кипера команды Казахстана и вывел сборную вперед.

К концу первого тайма "сине-желтые" начали атаковать смелее. В конце 20-минутки команды обменялись ударами в штанги. Особенно не повезло Игорю Чернявскому, не реализовавшему фактически выход один на один.

В отличие от первого тайма, во втором уже Казахстан очень быстро набрал три фола. Соперникам нужно было отыгрываться.

Однако забили наши футзалисты. На 25 минуте Михаил Зварыч отдал длинную передачу на Игоря Корсуна, который остановил мяч, а вторым касанием пробросил его мимо вратаря. И шансы Украины на итоговый успех значительно повысились.

Все вопросы о победителе встречи снял Михаил Зварыч, заметивший, что голкипер соперников вышел в центр поля, и точно пробил в пустые ворота.

Казахстан, конечно же, выпустил пятого полевого игрока. И сперва Дуглас Жуниор отыграл один мяч, а после Биржан Оразов сделал счет 3:2.

Но это только разозлило украинцев, и они в течение полуминуты довели счет до 5:2. В пустые ворота поочередно забили Владимир Разуванов и Ярослав Лебидь.

Биржан Оразов забил третий гол Казахстана, но на большее у соперников не хватило времени, поэтому финальная сирена зафиксировала победу Украины со счетом 5:3!

В полуфинале соперником сборной Украины может стать команда России. Завтра россияне сыграют свой четвертьфинальный поединок против сборной Грузии.

Мужская сборная Украины принимает участие уже в 11-м чемпионате Европы. На последних пяти континентальных форумах "сине-желтые" постоянно вылетали на стадии четвертьфинала. Наконец-то эту неприятную традицию наши футзалисты сломали.

Лучшими достижениями Украины являются серебряные награды на Евро-2001 и Евро-2003.

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