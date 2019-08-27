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вторник, 27 августа 2019 09:36

В Украину едет советник Трампа

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Советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон анонсировал визит в Украину.

Об этом он написал в Twitter.

"Президент (Трамп. - Gazeta.ua) провел продуктивные встречи в Биаррице на (саммите. - Gazeta.ua) G7. Я с нетерпением жду предстоящих встречах с нашими партнерами в Киеве", - написал Болтон.

Он выразил поддержку президенту Владимиру Зеленскому в его усилиях и видении создания сильной и процветающей Украины.

 

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24-26 августа во французском Биаррице состоялся саммит лидеров стран "Большой семерки". Среди прочего, там обсудили возможность возвращения России в группу. Дональд Трамп и до начала встречи не раз давал понять, что не против того, чтобы вновь встречаться ввосьмером, тогда как другие члены G7 принять Россию обратно пока не готовы.

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27
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