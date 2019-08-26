Мнения разошлись: члены G7 обсудили возвращение России

Трамп рассказал о дискуссии относительно возвращения России в G8. Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп рассказал, что участники G7 разошлись во мнениях относительно возвращения России в организацию.

"Мы говорили о России, не было голосования или чего-то такого ... Я склоняюсь к тому, чтобы сказать "да". Есть те, кто со мной на 100% согласен, есть те, кто не согласен", - заявил Трамп перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель в Биаррице.

Президент США считает, что возвращение России было бы полезным.

"Есть ряд людей, которые хотели бы, чтобы Россия вернулась. Я думаю, это было бы полезно для многого в мире. Я думаю, это было бы положительно. Есть люди, которые со мной согласны, и мы обсуждаем это. Я не знаю, каким образом мы примем решение, но вчера вечером мы обсуждали Россию - хотим ли мы, приглашать ли ее вернуться или нет ", - подчеркнул он.

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По словам Трампа, он удивился, что некоторые лидеры выразили согласие с ним. Вместе с тем президент США отказался назвать конкретные имена.

К 2014 году "большая семерка" была "восьмеркой" - в международный клуб высокоразвитых стран мира входила также Россия. Однако после незаконной аннексии Крыма страны-участницы сообщества отменили подготовку к саммиту Большой восьмерки в Сочи, запланированного на июнь того же года. Вместо Сочи саммит состоялся в Брюсселе без России.