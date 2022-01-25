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вторник, 25 января 2022 21:10

В украинские дороги вбухали в 10 раз больше денег, чем на армию – расследование

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В украинские дороги вбухали в 10 раз больше денег, чем на армию – расследование
В 2021 году правительство потратило на строительство дорог в 10 раз больше денег, чем на армию - "Наші гроші". Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В прошлом году на закупки для ремонта дорог Кабмин потратил почти в десять раз больше, чем на материальное обеспечение армии. Потребности Укравтодора составили 347,7 млрд грн, а Минобороны – 36 млрд грн.

При этом за последние пять лет закупок на военные нужды провели на 147 млрд грн. На тендеры, связанные с ремонтами дорог – 635 млрд грн, говорится в расследовании "Наші гроші".

Журналисты проанализировали данные электронной системы публичных закупок Prozorro с 2017-го по 2021 год. Пять лет тому назад пользоваться системой начали все государственные заказчики.

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За этот период Министерство обороны на 63 млрд грн закупило продовольствие, топливо и снаряжение. Также провело тендеры на ремонт военной техники. Кроме того, по Государственному оборонному заказу заложили в бюджет еще 84 млрд грн. Средства тратились на боеприпасы, технику, оружие. Информация о таких закупках засекречена и проводится через Prozorro. Общая сумма на закупки за пять лет составила 147 млрд грн, отметили журналисты.

За этот же период службы Укравтодора, говорят расследователи, провели тендеры на 635 млрд грн. К примеру, в прошлом году на асфальтирование потратили в десять раз больше, чем на материальное обеспечение Вооруженных сил Украины.

Программу президента "Большая стройка" объявили в марте 2020 года. Ее координирует в Офисе президента заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Украина потеряла на программе 55 млрд грн, посчитали журналисты.

Армия Украины стала сильнее, чем была в 2014 году. Однако самостоятельно остановить страну-агрессора Россию в случае ее полномасштабного нападения не сможет. Причина - нехватка вооружения и финансирования. В случае войны только предоставление современного оружия от западных партнеров может обеспечить Украине защиту, считает информационное агентство Bloomberg.

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25
января

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