Клали асфальт на лед: Укравтодор отреагировал на ноу-хау коммунальщиков

Фото: od.ukravtodor.gov.ua

В Одесской области дорожники укладывали асфальт в непогоду.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора.

Работы по укладке дорожного покрытия проводили на магистрали Т-16-27 "Августовское – Тарутино – Арциз – Сарата", на участке км 61 – км 70. Во время работ была гололедица и шел снег, температура опустилась ниже 0°C.

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Подрядчик знал о плохих погодных условиях, но это его не остановило. Он все равно провел работы, чем нарушил требования ГОСТа, заявила служба автомобильных дорог Одесской области.

"После выявленного инцидента служба выписала распоряжение о прекращении работ, которые в дальнейшем не будут приняты и оплачены", – говорится в сообщении.

В Полтаве во время снегопада дорожная служба асфальтировала дворы города. Работы проходили по нескольким адресам.