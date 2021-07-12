Дырявая дорога в Киевской области "проросла" вишнями

Саженцами вишни решили привлечь внимание к разбитым дорогам. Фото: скриншот с видео

В селе Селище Киевской области жители высадили в ямах на дороге саженцы вишни. Так хотели привлечь внимание к состоянию местных дорог.

Соответствующее видео распространили в Facebook-сообществе "Барышевка-Березань".

"Я думаю, что пока ямы залатают, вишенки созреют", - сказал автор видео Анатолий Гапич.

Он добавил, что участок трассы состоит из сплошных ям.

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В поселке Крыжополь Винницкой области разгорелся ямочный скандал. Одни местные, чтобы привлечь внимание к ужасному состоянию дорог, высадили в выбоине посреди дороги куст цветущих ирисов. Другие - взялись ремонтировать несколько ям самостоятельно и засыпали их. Видео ремонта выложили в сеть. На такую инициативу поселковый совет отреагировал негативно. Мол, "хайпожоры" захотели славы. Теперь с таким "самоуправством" будет разбираться полиция.