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вторник, 25 января 2022 20:09

Зеленский записал новое видеообращение

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Зеленский записал новое видеообращение
В видеообращении Зеленский также призвал украинцев мыслить критически, логично и положительно, отличая слухи и фейки от реального положения вещей. Фото: скриншот с видео Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский вечером 25 января в очередной раз обратился к украинцам.

Видео появилось в Facebook главы государства.

Президент заявил, что не ожидает от ближайшей встречи советников "нормандской четверки" прорыва. Но выразил надежду на дальнейшую работу в этом формате.

Он подчеркнул, что Украина делает все возможные шаги для мира и избегания нового вторжения Российской Федерации.

"Завтра (26 января. -Gazeta.ua) состоится встреча советников нормандского формата. Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов для предстоящего наступления мира в Украине", - сказал Зеленский.

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Добавил, что на 25 января "ситуация на фронте достаточно спокойная".

"Да, есть обстрелы, есть нарушение режима прекращения огня и войска у наших границ не исчезли. Но самое главное – у нас ноль убитых", - сказал президент.

Зеленский заметил, что у него нет "детских иллюзий" и "розовых очков". Эвакуация же из Украины некоторых дипломатов не означает неизбежность эскалации.

"Розовых очков нет. Детских иллюзий нет. Но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24 на 7. А значит будет результат и мир. Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих работников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов - еще совсем не означает неизбежную эскалацию и являются тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща и действуем единой командой", - подчеркнул президент.

Это второе видеообращение Владимира Зеленского в январе. В предыдущем ролике он призвал украинцев не паниковать на фоне новостей о возможном нападении России. По словам Зеленского, сейчас единственный повод для паники – поддаваться панике на восьмой год войны.

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Дата
25
января

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