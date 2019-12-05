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четверг, 05 декабря 2019 14:09

В "Слуге народа" поймали агентов Ахметова

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В &quot;Слуге народа&quot; поймали агентов Ахметова
История с агентами Ахметова вызвала возмущение у президента Владимира Зеленского. Фото: УНІАН

В президентской партии "Слуга народа" распустили так называемую группу бизнесмена Ильи Павлюка через подпольную работу на олигарха Рината Ахметова.

Об этом пишет "Українська правда", ссылаясь на источники в "Слуге народа" и Офисе президента.

В частности, в группу Павлюка входили около 30-40 депутатов. Среди них - Дмитрий Соломчук, родственник Максим Павлюк, бизнесмен из Калуша Олег Марусяк, профессор политических наук КНУ Валерий Колюх, который до этого был помощником народных депутатов Владимира Сивковича и Александра Онищенко, Сергей Бунин, который ранее избирался в Киевский областной совет от партии "Самопомощь" и другие.

3 декабря, в первый сессионный день после встречи у президента, "павлюкивця" Соломчук освободили от должности заместителя председателя фракции, а группу, которую он официально возглавлял, распустили.

И теперь в "Слуге народа" не 15, а 14 неофициальных групп.

К "разгону" был привлечен и сам президент Владимир Зеленский.

"Они сначала ходили по залу и подзуживали всех. Мол, а что это за законы? Чего мы их голосуем? Может там есть чей-то интерес? А если есть, то почему с нами не делятся?", - рассказывает один из депутатов СН.

"Мы подозреваем, что "Павлюки" продались Ахметову. Они проявились, когда бегали по залу и наших депутатов убеждали, что законы Геруса работают на интерес Коломойского. Они пробовали сбить закон №2233 (законопроект о рынке электроэнергии, который может ослабить монополию ДТЭК на энергетическом рынка). Также по голосованиям было видно, что они не добавляют голосов. Ну и некоторые депутаты из группы Павлюка признались, что работали на интерес Ахметова", - говорит один из лидеров "Слуги народа".

Депутатов с орбиты Павлюка вызывали на ковер к Зеленскому.

"Володя кричал на них, что не допустит, чтобы в его фракции были какие-то параллельные группы влияния", - говорит источник, близкий к ОП.

Илья Павлюк не является народным депутатом, он бизнесмен из Черновцов, которого журналисты ранее называли "решалой на таможне". Во времена Януковича был помощником скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, которого считали "смотрящим" за таможней.

Во время президентских выборов занимался координацией и финансовым обеспечением региональных представителей "Зе! Команды". Павлюк сумел провести по округам Черновицкой, Тернопольской, Кировоградской и Житомирской областей многих депутатов.

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Ринат Ахметов - лидер рейтинга топ-100 самых богатых украинцев. Его состояние оценивают в $9,63 млрд. Это на $2,6 млрд меньше по сравнению с 2016-м.

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05
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