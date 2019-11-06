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среда, 06 ноября 2019 10:46

Обнищал - что происходит с активами Ахметова

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Обнищал - что происходит с активами Ахметова
Причина проседания состояния самого богатого украинца на рынке металлопродукции. Фото: "НВ".

Ринат Ахметов - лидер рейтинга топ-100 самых богатых украинцев, который составляет НВ вместе с Dragon Capital. Его состояние оценивается $9,63 млрд. Это на $2,6 млрд меньше по сравнению с 2016-м.

По сравнению с прошлым годом его состояние сократилось примерно на пятую часть, а с 2013-го - вообще уменьшились наполовину, передает НВ.

Причина проседания состояния самого богатого украинца на рынке металлопродукции. В Европе дешевеет сталь, а содружество стран Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) начинает защитное расследование в отношении импорта стали.

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Это сказалось на финансовых показателях Метинвеста - металлургической компании Ахметова. Согласно отчету компании, за первое полугодие ее ЕБИТДА упала на 33%, а чистая прибыль - на 39%. В первой половине года международные продажи снизились на 7%.

И прибыли Ахметова выросли в коксохимической отрасли. За последние несколько лет аффилированные с Метинвестом или его владельцами структуры, по данным СМИ, купили у российского холдинга Evraz 2 предприятия в Каменском - Южкокс и Днепровский коксохимический завод. В официальной отчетности холдинга указаны только доли в обоих предприятиях: в первом случае - 23,71%, во втором - 49,37%.

Назвали 100 самых богатых людей в Украине. Первые места, как и в прошлом году, заняли Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский. Ежегодный ТОП-100 представил журнал НВ совместно с инвесткомпанией Dragon Capital.

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