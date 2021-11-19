В "Голосе" украли более миллиона гривен из карманов украинцев - нардеп

Руководство партии "Голос" украло средства из государственного бюджета.
Об этом заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин в Facebook
По словам депутата, 1 328 280 грн "Голос" якобы оплатил предоставленные услуги ФЛПам. Но такие услуги оказались отсутствующими.
"К примеру, более полумиллиона гривен партия выделила на мониторинг СМИ и поиск информации. Но "полученные" данные - это просто copy-paste материалов, опубликованных Гражданской сетью "Опора", - пишет Юрчишин.
Нардеп сообщил, что полиция уже открыла уголовное производство.
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Между тем Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что в свой отчет партия включила недостоверные сведения о расходах в пользу 11 предпринимателей в сумме 1 328 280 грн за услуги, которые на самом деле не предоставлялись.
К примеру, партия перечислила одному из предпринимателей 594 тыс. за якобы выполненные работы по мониторингу СМИ и поиску информации о политической активности партий, представленных в Верховной Раде.
Однако такие мониторинги и анализы были полностью скопированы с сайта "Опора", а не выполнены подрядчиком.
НАПК приостановило финансирование партии.
В 2021 году партии выделили из госбюджета 82 млн грн, сообщил Юрчишин.
В то же время в "Голосе" заявили, что НАПК возобновило госфинансирование. "Обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств были полностью необоснованными. Мы доказали свою правоту в суде", - написали.
Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Список возглавлял лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовали 5,82% или 851 722 избирателей. В парламенте фракция имеет 20 депутатов.
В прошлом году в марте Вакарчук оставил должность председателя партии. На его место избрали Киру Рудык. В июне 2020-го Святослав сдал мандат.
В июне этого года партию покинул волонтер Сергей Притула.
Ряд нардепов из фракции объявили о создании объединения "Справедливость". В июле на съезде "Голоса" из партии исключили семерых нардепов.
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