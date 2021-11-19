В "Голосе" украли более миллиона гривен из карманов украинцев - нардеп

В этом году партии выделили из государственного бюджета 82 млн грн. Фото: @NationalBankOfUkraine

Руководство партии "Голос" украло средства из государственного бюджета.

Об этом заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин в Facebook

По словам депутата, 1 328 280 грн "Голос" якобы оплатил предоставленные услуги ФЛПам. Но такие услуги оказались отсутствующими.

"К примеру, более полумиллиона гривен партия выделила на мониторинг СМИ и поиск информации. Но "полученные" данные - это просто copy-paste материалов, опубликованных Гражданской сетью "Опора", - пишет Юрчишин.

Нардеп сообщил, что полиция уже открыла уголовное производство.

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Между тем Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что в свой отчет партия включила недостоверные сведения о расходах в пользу 11 предпринимателей в сумме 1 328 280 грн за услуги, которые на самом деле не предоставлялись.

К примеру, партия перечислила одному из предпринимателей 594 тыс. за якобы выполненные работы по мониторингу СМИ и поиску информации о политической активности партий, представленных в Верховной Раде.

Однако такие мониторинги и анализы были полностью скопированы с сайта "Опора", а не выполнены подрядчиком.

НАПК приостановило финансирование партии.

В 2021 году партии выделили из госбюджета 82 млн грн, сообщил Юрчишин.

В то же время в "Голосе" заявили, что НАПК возобновило госфинансирование. "Обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств были полностью необоснованными. Мы доказали свою правоту в суде", - написали.

Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Список возглавлял лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовали 5,82% или 851 722 избирателей. В парламенте фракция имеет 20 депутатов. В прошлом году в марте Вакарчук оставил должность председателя партии. На его место избрали Киру Рудык. В июне 2020-го Святослав сдал мандат. В июне этого года партию покинул волонтер Сергей Притула. Ряд нардепов из фракции объявили о создании объединения "Справедливость". В июле на съезде "Голоса" из партии исключили семерых нардепов.