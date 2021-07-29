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четверг, 29 июля 2021 16:52

Из партии "Голос" исключили семерых нардепов

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Из партии &quot;Голос&quot; исключили семерых нардепов
По словам Киры Рудик, в партии "Голос" "нет ценностных противоречий с коллегами по фракции". Фото: "Украинская правда"

Из партии "Голос" исключили семерых народных депутатов. Такое решение приняли на съезде политической силы, который проигнорировала часть парламентариев. Об этом сообщает "Украинская правда".

"В дальнейшем строить совместную политическую силу нет возможности. Один из делегатов на съезде поставил вопрос об исключении этих коллег из партии. Съезд принял решение об исключении семи коллег по фракции из партии "Голос". Это Александра Устинова, Ольга Стефанишина, Роман Лозинский, Ярослав Юрчишин, Владимир Цабаль, Юлия Клименко, Соломия Бобровская. Съезд принял это решение, и мы движемся дальше", - об этом заявила председатель партии "Голос" Кира Рудик.

По словам Рудик, в партии "Голос" нет ценностных противоречий с коллегами по фракции: "Мы считаем их эффективными и хорошими представителями украинской политики".

На съезде партии присутствовали 22 делегатов.

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Ряд нардепов 29 июля опубликовали заявления о выходе из партии. Заявили, что "Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки". Делегаты съезда "Голоса" выразили поддержку председателю партии Кире Рудык.

Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Список возглавлял лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовали 5,82% или 851 722 избирателей. В парламенте фракция имеет 20 депутатов. В прошлом году в марте Вакарчук оставил должность председателя партии. На его место выбрали Киру Рудик. В июне 2020-го Святослав сдал мандат.

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Дата
29
июля

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