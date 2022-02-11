В Беларуси возбудили дело против Филатова

Беларусь против Филатова возбудила уголовное дело. Фото: dw.com

Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело против мэра Днепра Бориса Филатова. Ему обвиняют в разжигании национальной розни из-за того, что Филатов заменил белорусский государственный флаг возле горсовета на бело-красно-белый.

Об этом заявила белорусская прокуратура.

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"Нарушив историческую и культурную реликвию, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружеским связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог", - говорится в сообщении.

Белорусский МИД направил ноту протеста украинской стороне с требованием вернуть государственный флаг Беларуси на место.

Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал на своей странице в Facebook, написав, что "бело-красно-белый флаг не запрещен в Украине".

Белорусский государственный флаг возле горсовета Днепра был заменен бело-красно-белым в среду, 9 февраля. По словам мэра Днепра, с 2019 года в городе действует проект "Аллеи многонационального города", в рамках которого возле горсовета появились флаги разных стран. "После манипулятивных заявлений, угроз и другого бреда, который Александр Григорьевич (Лукашенко - Ред) наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом заменили бело-красно-белым", - написал Филатов.

В Словакии 8 февраля депутат от ультраправой партии Андрэй Медвецки вылил на флаг Украины воду во время заседания. Причиной такого поступка стали "истерия и запугивание народа" из-за оборонного соглашения с США, которое на заседании собирались утвердить, обїяснил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и извинился за действия депутата.