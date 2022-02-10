Беларусь обвинила Украину в "нарушении международных отношений" и направила ноту протеста

В четверг, 10 февраля, Беларусь направила Украине ноту протеста из-за бело-красного флага возле мэрии Днепра.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Беларуси в Украине.
Отмечается, заменить "государственный флаг Республики Беларусь другой символикой" разрешил мэр Днепра Борис Филатов.
Беларусь рассматривает событие как "циничное проявление недружественного отношения" и "акт государственного вандализма".
"В связи с тем, что мэрия Днепра не отреагировала на обращение посла Сокола по факту акта вандализма, в МИД Украины направили ноту посольству, в которой заявили решительный протест украинской стороне", – говорится в сообщении.
Белорусская сторона считает, что действия Филатова нарушают нормы международных отношений. Требует вернуть флаг Беларуси на место, извиниться и провести расследование.
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Мэр Днепра объяснил, что возле мэрии города подняли бело-красно-белый флаг по решению молодежи.
"Местная молодежь за бюджет участия установила в мэрии флагштоки с флагами национальных общин. Она имеет право эти флаги менять так, как ей вздумается", - написал Филатов в Facebook.
Он добавил, что этот флаг не запрещен в Украине, в отличие от нацистской или коммунистической символики.
Филатов заявил, что местная молодежь может вешать в мэрии любые флаги – "хоть радужные", потому что она имеет на это право и местные власти в этом случае ей не указ.
В Словакии 8 февраля депутат от ультраправой партии Андрэй Медвецки вылил на флаг Украины воду во время заседания.
Причиной такого поступка стали "истерия и запугивание народа" из-за оборонного соглашения с США, которое на заседании собирались утвердить, обїяснил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и извинился за действия депутата.
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