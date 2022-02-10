Беларусь обвинила Украину в "нарушении международных отношений" и направила ноту протеста

БЧБ-флаг стал символом белорусского протеста последних лет. В Беларуси он запрещен. Фото: скриншот с видео Dronarium

В четверг, 10 февраля, Беларусь направила Украине ноту протеста из-за бело-красного флага возле мэрии Днепра.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Беларуси в Украине.

Отмечается, заменить "государственный флаг Республики Беларусь другой символикой" разрешил мэр Днепра Борис Филатов.

Беларусь рассматривает событие как "циничное проявление недружественного отношения" и "акт государственного вандализма".

"В связи с тем, что мэрия Днепра не отреагировала на обращение посла Сокола по факту акта вандализма, в МИД Украины направили ноту посольству, в которой заявили решительный протест украинской стороне", – говорится в сообщении.

Белорусская сторона считает, что действия Филатова нарушают нормы международных отношений. Требует вернуть флаг Беларуси на место, извиниться и провести расследование.

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Мэр Днепра объяснил, что возле мэрии города подняли бело-красно-белый флаг по решению молодежи.

"Местная молодежь за бюджет участия установила в мэрии флагштоки с флагами национальных общин. Она имеет право эти флаги менять так, как ей вздумается", - написал Филатов в Facebook.

Он добавил, что этот флаг не запрещен в Украине, в отличие от нацистской или коммунистической символики.

Филатов заявил, что местная молодежь может вешать в мэрии любые флаги – "хоть радужные", потому что она имеет на это право и местные власти в этом случае ей не указ.

В Словакии 8 февраля депутат от ультраправой партии Андрэй Медвецки вылил на флаг Украины воду во время заседания. Причиной такого поступка стали "истерия и запугивание народа" из-за оборонного соглашения с США, которое на заседании собирались утвердить, обїяснил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и извинился за действия депутата.