"Уже никто не собирается это делать на бумаге" - академик о переписи

Перепись нужна, чтобы, чтобы понимать, кто живет в Украине, объясняет Элла Либанова. Фото: pravda.com.ua

Будущую перепись населения в Украине проведут онлайн. Об этом сказала директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи, академик Элла Либанова в интервью "Українська правда".

"Уже никто не собирается проводить перепись на бумаге. Предполагается, что часть людей будет самостоятельно регистрироваться через интернет. Для этого нужны планшет, компьютер или смартфон. Зарегистрироваться можно будет онлайн или будут работать специальные участки, где помогут это сделать.

Физически требуется огромное количество оборудования. Продукция Apple высокого качества, стоит дорого. Если корпорация поможет Украине - замечательно. Речь не идет о программном обеспечении, оно уже создано в Украине.

Госстат оценивал перепись в пять миллиардов гривен. Но я прошу всех, кто спрашивает о деньгах, понять, что планшеты, техника, которую закупят, - не одноразовая бумага. Ее передадут в школы, больницы, чтобы дальше использовать", - сказала ученый.

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Перепись нужна, чтобы понимать, кто живет в Украине, объясняет Элла Либанова.

"Во-вторых, кто на какой территории Украины живет, потому что система бюджетирования связана с численностью населения местной громады.

Но это один маленький вопрос в перечне вопросов, ответы на которые мы хотим получить. Для нас важно, какого уровня образование украинцев. Мы этого не знаем.

Нам важно знать, какова семейная структура. Тем более, что за последние 10-20 лет институт семьи претерпел серьезные изменения. Я даже не говорю об однополых браках. Массово распространились незарегистрированные браки, в которых дети есть. Появились другие модели - гостевой брак, еще что-то. Нам надо понимать, что происходит.

Еще для нас критически важен языковой вопрос. Единственное достоверный источник информации о том, на каком языке общаются человек, который он считает родным - это перепись", - рассказала академик.

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 82,4 млн грн на подготовку к переписи населения Украины, которую планируют на 2023 год. Треть населения способна заполнить анкету в режиме онлайн, заявили во фракции "Слуга народа". Перепись населения проводили в 2001 году. Тогда посчитали 48 млн 457 тыс. украинцев.