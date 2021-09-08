На 2023 год планируют всеукраинскую перепись

Для переписи планируют использовать современные информационные технологии. Фото: "Укрінформ"

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 82,4 млн грн на подготовку к переписи населения Украины. Об этом в среду сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

Перепись планируют провести в 2023 году.

Для этого должны ввести сервис для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона, использовать современные информационные технологии сбора данных для получения ответов на вопросы анкеты через интернет.

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Перепись населения проводили в Украине в 2001-м. Тогда посчитали 48 млн 457 тыс. украинцев. 37 млн 279 тыс человек живут в Украине, по данным электронной переписи в 2019 году.