Перепись населения: в монобольшинстве рассказали подробности

Перепись "слуги" обещали на выборах, сказал Корниенко. Фото: @sluganarodu.official

Треть украинцев способны заполнить анкету во время переписи населения в онлайне. Об этом в кулуарах рассказал председатель партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко.

"Мы давно этим вопросом занимаемся с господином Немчиновым (министр Кабинета министров. - Gazeta.ua). Это одно из наших обещаний, которое мы дали как партия перед выборами. И президент обещал.

Много инсинуаций - нас 35 миллионов, или 20, или 10, или 70. Надо это все выяснить, есть механизм переписи. Новейшие технологии позволяют делать это дешевле. Поэтому предыдущие расчеты о нескольких миллиардах гривен, до четырех называлась цифра, изменятся. Думаю, это будет оптимизироваться за счет того, что треть населения способна заполнить анкету в режиме онлайн. В "Дія" около 7 миллионов человек", - сказал депутат.

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"Другое дело, что перепись является историей полудобровольной. Когда у тебя мотивация самому это сделать - это одно, а когда к тебе приходит человек, который за это получает зарплату, он вынужден тебя заставить переписаться - это немного другое. Будем над этим всем работать.

Надо просчитать, что мы будем делать диджитально, что физически. Чтобы за следующий год подготовиться. Потому что если большинство будет физически происходить, то это огромная работа, набор переписантов, их обучение, подготовка, формирование команд по всей Украине. Это еще будет накладываться на Covid" , - добавил Корниенко.

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 82,4 млн грн на подготовку к переписи населения Украины, которую планируют на 2023 год. Перепись населения проводили в 2001-м. Тогда посчитали 48 млн 457 тыс. украинцев.