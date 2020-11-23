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Уруский провалил реформу ОПК и проект по изготовлению кислородных концентраторов для больных COVID-19 - СМИ

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Уруский провалил реформу ОПК и проект по изготовлению кислородных концентраторов для больных COVID-19 - СМИ
"Ручное" управление Уруского ставят будущее уникальных оборонных и промышленных предприятий Украины под угрозу. Фото: Defense Express

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, возглавляемое вице-премьером Олегом Уруским, провалило реформу оборонно-промышленного комплекса и проект по изготовлению кислородных концентраторов для спасения больных COVID-19.

Речь об этом идёт в статье "Провальный ноябрь: ОПК Украины страдает из-за неэффективности Уруского", опубликованной изданием KP.UA.

"Ещё в начале ноября в правительстве начали активно говорить о том, что Минстратпром не выполняет своих прямых полномочий, в частности, по формированию и обеспечению реализации государственной военно-промышленной политики. Ведомство Уруского уже третий месяц системно блокирует реформирование "УкрОборонПрома" и ОПК в целом. Кроме того, Минстратпром в ручном режиме управляет кадровыми вопросами: вмешательство Уруского с целью контроля и передела прибыли привело к увольнению президента ГП "Антонов" и главы Государственного космического агентства Украины", - говорится в публикации.

Автор подчёркивает, что "в тотальном вмешательстве" Уруского в деятельность государственных промышленных предприятий налицо все признаки коррупции.

"Хотя, чему удивляться, если должность вице-премьер-министра он тоже занял коррупционным путём. А заместитель Уруского Виталий Немилостивый владеет 24,3% акций ТОВ "ХарьковХолодМаш", которое пытается отсудить у ГП "Киевский бронетанковый завод" в свою пользу около 24 миллионов гривен. А это прямо говорит о конфликте интересов у замминистра, который владеет долей в компании, которая судится с его подведомственным предприятием", - отмечает он.

Вместе с тем, в статье говорится, что до конца месяца Олег Уруский должен выступить с отчётом в профильном комитете Верховной Рады.

"Отчитаться о своей неэффективной работе по реформированию ОПК и попытаться оправдаться по обвинениям со стороны "УкрОборонПрома" о блокировании реформ. Эксперты также хотят услышать ответ на вопрос, почему Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое возглавляет Уруский, провалило процесс изготовления кислородных концентраторов для спасения больных COVID-19", - подчёркивается в публикации.

При этом автор добавил: "Хаос и "ручное" управление Уруского ставят будущее уникальных оборонных и промышленных предприятий Украины под угрозу. К сожалению, такой поход отпугивает зарубежных инвесторов и партнёров, а также приводит к тому, что украинские предприятия теряют рынки сбыта", - подытожил он.

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