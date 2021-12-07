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вторник, 07 декабря 2021 14:23

Украинофоб Соловьев расхвалил мэра Полтавы

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Украинофоб Соловьев расхвалил мэра Полтавы
Мэра Полтавы внесли в базу "Миротворец". Фото: Facebook.com/Mamay.O.F

Кремлевский пропагандист, украинофоб Владимир Соловьев похвалил мэра Полтавы Александра Мамая, который прославляет Российскую империю, а в агрессии РФ против Украины обвиняет США.

В эфире телеканала "Россия 1" Соловьев заявил, что "на Полтавщине стали прозревать".

"Мэр Полтавы долбанул так долбанул", - сказал российский пропагандист.

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Заявления в стиле кремлевской пропаганды Мамай делал 4 декабря в эфире антиукраинского телеканала "Наш", принадлежащего бывшему "регионалу" Евгению Мураеву.

Мэра Полтавы внесли за это в базу сайта "Миротворец".

В июне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Наш" за разжигание вражды и распространение в эфире российской пропаганды.

Также регулятор штрафовал телеканал за трансляцию оскорбительных высказываний в отношении Вооруженных сил Украины. Штрафовал и за трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.

Телеканал хотят лишить лицензии.

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Дата
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