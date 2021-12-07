Украинофоб Соловьев расхвалил мэра Полтавы

Кремлевский пропагандист, украинофоб Владимир Соловьев похвалил мэра Полтавы Александра Мамая, который прославляет Российскую империю, а в агрессии РФ против Украины обвиняет США.
В эфире телеканала "Россия 1" Соловьев заявил, что "на Полтавщине стали прозревать".
"Мэр Полтавы долбанул так долбанул", - сказал российский пропагандист.
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Заявления в стиле кремлевской пропаганды Мамай делал 4 декабря в эфире антиукраинского телеканала "Наш", принадлежащего бывшему "регионалу" Евгению Мураеву.
Мэра Полтавы внесли за это в базу сайта "Миротворец".
В июне Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Наш" за разжигание вражды и распространение в эфире российской пропаганды.
Также регулятор штрафовал телеканал за трансляцию оскорбительных высказываний в отношении Вооруженных сил Украины. Штрафовал и за трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.
Телеканал хотят лишить лицензии.
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