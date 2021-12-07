Украинофоб Соловьев расхвалил мэра Полтавы

Мэра Полтавы внесли в базу "Миротворец". Фото: Facebook.com/Mamay.O.F

Кремлевский пропагандист, украинофоб Владимир Соловьев похвалил мэра Полтавы Александра Мамая, который прославляет Российскую империю, а в агрессии РФ против Украины обвиняет США.

В эфире телеканала "Россия 1" Соловьев заявил, что "на Полтавщине стали прозревать".

"Мэр Полтавы долбанул так долбанул", - сказал российский пропагандист.

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