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вторник, 07 декабря 2021 10:16

Мэр Полтавы поплатился за цитирование российской пропаганды

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Мэр Полтавы поплатился за цитирование российской пропаганды
Александр Мамай. Фото: "Суспільне Полтава"

Мэра Полтавы Александра Мамая внесли в базу "Миротворец" из-за его высказываний о войне на Востоке Украины в эфире телеканала "Наш".

Об этом стало известно из данных на сайте "Миротворец".

Миротворец в досье Мамая внес отметку распространения кремлевской пропаганды и участие в актах общественной агрессии против Украины.

Говоря о войне России против Украины, Мамай заявил, что "брат идет на брата".

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"Очень много общаясь с жителями нашего города, еще больше убеждаюсь и сам лично, и вижу позицию населения это, что касается политики. Мне кажется, что у нас сегодня происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы - Соединенные Штаты Америки и Россия. Очень досадно, что идет брат на брата", - сказал мэр журналисту "Наш".

Также чиновник пожаловался, что завод "Лтава" не может больше продавать свою продукцию России из-за санкций.

Александр Мамай пришел в политику при поддержке "Партии регионов". Впоследствии был связан с проектом "За будущее". Считается близким к депутату от ОПЗЖ, тоже полтавчанину Илье Киве. Делал двусмысленные заявления по поводу СССР и коммунизма. Подчиненные ему коммунальные службы Полтавы не раз снимали украинские флаги, государственный и красно-черный, с монумента Славы в центре города.

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Дата
07
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