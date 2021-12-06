На Донбассе погиб воин из Львовской области Руслан Ниров

В воскресенье, 5 декабря, на Донбассе погиб украинский защитник со Львовской области 35-летний Руслан Ниров.

Он родом из села Семеновка, что в 6 км от Пустомытов, рассказал председатель Пустомытовского общества Олег Серняк Zaxid.net.

Военный служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. О причинах смерти воина не сообщили.

Планируется, что тело погибшего привезут домой 8 декабря.

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Смерть военного подтвердил Пустомытовский городской совет в Facebook.

"Погиб Ниров Руслан Хамедбиевич, участник боевых действий, житель нашей общины. Выражаем искренние соболезнования семье и собратьям", - говорится в сообщении.

У воина осталась мать и две сестры.

В течение текущих суток, 6 декабря, наемники Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. Два из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщил пресс-центр ООС.

Однако информации о погибших и раненых на фронте в сводках за 5 и 6 декабря нет.

1 декабря российский снайпер на Донбассе убил военного из Донецкой области 22-летнего Валерия Геровкина. Он был пехотинцем в рядах 93-й бригады Холодный Яр ВСУ. Это первая потеря на фронте с начала месяца.