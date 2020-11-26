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четверг, 26 ноября 2020 13:48

Украинцы - самый большой народ, который хотели уничтожить в ХХ в. Память об этом стала элементом национальной идентичности: самое важное в журнале "Країна"

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"Геноцид готовят задолго до того, как начнут убивать. Начинается с появления идеологии, которая определяет назначенную на уничтожение группу, - говорит в интервью журналу "Країна" историк Андрей КОЗИЦКИЙ. - В Украине с момента установления советской власти в 1920-1921 годах травили "петлюровцев". Впоследствии "кулаков" и "вредителей". В Голодомор большевистские лидеры так называли практически всех украинцев. Мы - крупнейший народ, который хотели уничтожить в ХХ в. На территориях, где состоялся Голодомор, жили более 25,5 миллиона украинцев . Они составляли почти 80 процентов жителей УССР. На территориях, где истребляли армян, их было 39 процентов. Евреи, тутси или цыгане - до 10 процентов населения регионов, где был геноцид".

 

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Подробности читайте в журнале "Країна" №46 (549) от 26 ноября 2020 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal.

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26
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