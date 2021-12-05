Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб

 
Ексклюзивы
1/5
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 3303
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
1 Просмотров: 1215
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Просмотров: 1125
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Просмотров: 3537
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3 Просмотров: 864
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
"Слава Богу, пока не обстреливали всерьез": последнее видео погибшего на Донбассе Валерия Геровкина
Просмотров: 1386
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Как столичных школьников посвятили в кадеты: фото
Просмотров: 1269
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Просмотров: 954
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Без замполитов, оркестров и выкорчевывания пней. Как можно изменить украинскую армию за 10 лет
Просмотров: 1422
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Omicron стремительно распространяется: что нужно знать о новом суперштамме коронавируса
Просмотров: 2088
Фото
Все фото
14
4
4
3
11
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Гончаренко в холодном море, Фирсов с голым торсом, а Богдан на вечеринке с кальяном - неделя политиков в фото
Они &quot;работают&quot;: министра обороны слушал пустой зал Рады
Они "работают": министра обороны слушал пустой зал Рады
&quot;10 миллионов отдали Трухину&quot; - переписка &quot;слуги народа&quot; о государственном бюджете попала в фотообъектив
"10 миллионов отдали Трухину" - переписка "слуги народа" о государственном бюджете попала в фотообъектив
После акций под Офисом президента устанавливают ярмарку
После акций под Офисом президента устанавливают ярмарку
&quot;Идти на договорняк с Путиным – это позор&quot;: оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Видео
Все видео
Мэр Полтавы повторяет тезисы русской пропаганды
Мэр Полтавы повторяет тезисы русской пропаганды
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
"Надо привести в порядок бомбоубежища" - Бессмертный о возможной атаке России
Сливали токсины в водохранилище: рассекретили подробности аварии на ТЭС Ахметова
Сливали токсины в водохранилище: рассекретили подробности аварии на ТЭС Ахметова
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5229
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1035
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2493
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3627
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 909
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
03 декабря 2021
Просмотров: 657
Потяг за розкладом
У думці спливли слова анекдоту. Давнього, ще радянського, бо й як йому було не спливти. За останній місяць я вкотре мав справу із залізницею і весь ...
воскресенье, 05 декабря 2021 16:20

Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб

  Комментировать
Украинцы будут сопротивляться. &quot;Мира&quot; на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб
К флешмобу присоединился и диссидент Иосиф Зисельс.

Украинцы будут сопротивляться российскому агрессору. "Мира" на условиях РФ не будет.

Соответсвующий флешмоб распространяется среди пользователей Facebook, сообщает Gazeta.ua

"Никто не заставит украинцев смириться с ультиматумом Кремля", – сказано.

К флешмобу #УкраїнціЧинитимутьОпір #UkrainiansWillResist присоединяются общественно-политические деятели, общественно-политические, культурные деятели, ветераны, волонтеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Армия и общество готовы отразить наступление России

Россия может напасть на Украину в конце января или начале февраля. План войны уже готов, однако президент страны-агрессора РФ Владимир Путин еще решает, нужно ли его реализовывать, сообщила немецкая газета BILD. До этого Путин требовал, что Украина не должна стать членом НАТО.

Украина спокойно отреагировала на наращивание российских войск вдоль границы, потому что агрессия РФ длится уже восемь лет, сказал министр обороны Алексей Резников.

США сделают все возможное, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Провозгласили республику лемков

Самое читаемое
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии 8 Просмотров: 14535
Бывшая Богдана выпятила ягодицы, а Санина и Падалко показались в бикини – что публикуют звезды в сети
Бывшая Богдана выпятила ягодицы, а Санина и Падалко показались в бикини – что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 14085
&quot;Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина&quot; – Луценко
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
 4 Просмотров: 10143
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину
Будут атаковать с трех направлений: показали план нападения России на Украину 2 Просмотров: 6480
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
Экс-возлюбленная Неймара в бикини ошеломляет пышным бюстом и узкой талией
10
 Просмотров: 5625
Политика
Мэр Полтавы повторяет тезисы русской пропаганды
Мэр Полтавы повторяет тезисы русской пропаганды
 3 Просмотров: 1296
"На этот раз все серьезнее" - Порошенко о скоплении российских войск у украинской границы
"На этот раз все серьезнее" - Порошенко о скоплении российских войск у украинской границы Просмотров: 1809
Блинкен и Лавров устроили спор из-за Украины
Блинкен и Лавров устроили спор из-за Украины Просмотров: 1782
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ
В Минобороны объяснили спокойную реакцию Украины на наращивание войск РФ 3 Просмотров: 2637
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
"Ахметову давно надо дать по рукам" - Бессмертный
 1 Просмотров: 1215
Больше всего комментируют
8
В Офисе Зеленского есть кроты – разведчик назвал фамилии
4
"Прямые переговоры, на которые так хочет поехать Зеленский, начнутся, когда будут арестованы главные враги Путина" – Луценко
3
"Второго срока Зеленскому не видать" - Бессмертный
3
Цемаха похитили дерзко и профессионально: экс-разведчик рассказал подробности захвата террориста
3
Зеленский уволил Луценко с должности за отказ выдать Цемаха России
Голосов: 9600
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть