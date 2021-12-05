Украинцы будут сопротивляться. "Мира" на условиях РФ не будет - сетью распространяется масштабный флешмоб

Украинцы будут сопротивляться российскому агрессору. "Мира" на условиях РФ не будет.

Соответсвующий флешмоб распространяется среди пользователей Facebook, сообщает Gazeta.ua

"Никто не заставит украинцев смириться с ультиматумом Кремля", – сказано.

К флешмобу #УкраїнціЧинитимутьОпір #UkrainiansWillResist присоединяются общественно-политические деятели, общественно-политические, культурные деятели, ветераны, волонтеры.

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Россия может напасть на Украину в конце января или начале февраля. План войны уже готов, однако президент страны-агрессора РФ Владимир Путин еще решает, нужно ли его реализовывать, сообщила немецкая газета BILD. До этого Путин требовал, что Украина не должна стать членом НАТО.

Украина спокойно отреагировала на наращивание российских войск вдоль границы, потому что агрессия РФ длится уже восемь лет, сказал министр обороны Алексей Резников.

США сделают все возможное, чтобы помочь Украине защитить свою суверенную территорию, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.