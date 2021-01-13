Украина и Молдова объединяются в борьбе с "русским миром" - Перепелица

Какие результаты визита Маи Санду в Украину. Фото. Тарас Подолян

Украина в условиях войны с Россией заинтересована иметь надежные границы. Именно отсутствие указанного и укрепленного рубежа была одной из предпосылок развязки Россией войны с Украиной. Поэтому с точки зрения безопасности Молдова является стратегически важным соседом, потому что на ее территории размещены российские войска, сказал Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.

"Приднестровский конфликт окончательно не урегулирован. Это территория, откуда могут нанести удар в спину. Там находится оперативная группа российских войск, элитного спецназа. По планам этой войны при широкомасштабном наступлении из Приднестровья должен быть открыт один из фронтов.

Во-вторых, между странами есть много неурегулированных вопросов. Во время каденции Игоря Додона политического диалога не было. Эти годы были вызовом для нас. Он был российской марионеткой с идеей вернуть Молдову в Евразийский, Таможенный союзы, что могло привести к потере ею независимости.

В внешнеэкономической политическом смысле тоже важна, так как ангажированный в программах Европейского Союза, в частности, в "Восточном партнерстве" (политика ЕС, имеет целью укрепление отношений с восточными соседями. -Gazeta.ua), которое в настоящее время почти свернуто. Армения, Азербайджан, Беларусь не принимают активного участия. На евроинтеграционном направлении с нами остается только Молдова, поэтому важно ее удержать на этом курсе. Молдова также является крупным экспортером фруктов и другой аграрной продукции для украинского рынка.

Неслучайно президент Зеленский одним из первых поздравил Маю Санду с победой на выборах. И Мая Санду понимает стратегическую важность Украины, нуждается в нашей поддержке. Сразу заявила, что первый визит совершит в Украину.

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В Молдове есть проблема неустойчивого государственности. Наряду с мощными пророссийскими силами еще существует направление присоединения к Румынии. Последняя заинтересована, чтобы Молдова была членом Евросоюза, поэтому оказывает ей поддержку, но в то же время проводит масштабную паспортизацию населения, как и Россия. Еще одним вызовом для них мигранты, выехавшие на протяжении независимости, как и украинцы, в Европу. Украина имеет подобные проблемы, в том числе с пятой колонной. Поэтому объединение усилий Украины и Молдовы является важным для борьбы с нашествием "русского мира" и поддержанием государственности и безопасности".

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