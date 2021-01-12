"Амбициозная идея" - Зеленский о строительстве трассы, которая соединит Киев и Кишинев

Зеленский рассказал о строительстве современной магистрали между Украиной и Молдовой. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал о строительстве современной магистрали, которая поможет сократить продолжительность поездок между столицами Украины и Молдовы до 5 ч.

Идею озвучил после подписания двусторонних документов с президентом Республики Молдова Майей Санду в Киеве, пишет "Укринформ".

"У нас (Украины и Молдовы, - Gazeta.ua) есть амбициозная идея - это строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр. Это сократит путешествие между столицами наших государств в 5 часов", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Буду президентом справедливости" - в Молдове прошла инаугурация Майи Санду

Он подчеркнул, что такой проект будет способствовать активизации торговли между странами, упрощению транзита и улучшению межличностных контактов.

Подписания документов прошло без журналистов. Его транслировали онлайн.

Во вторник, 12 декабря, с официальным визитом в Украину прибыла новоизбранный президент Молдовы Мая Санду. Целью визита является восстановление отношений между соседями. Перед началом официальной церемонии встречи с Владимиром Зеленским она посетила Аллею Героев Небесной сотни и зажгла свечу. Встретится Санду и с премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.