"Украина - больше, чем крепость, сдерживает орду": эксперт о перспективах членства в НАТО

Александр Хара: "Договариваться надо в первую очередь с американцами". Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Украина отвечает всем критериям членства в НАТО с политической точки зрения, ведь является европейским демократическим государством. Однако маловероятно, что Киеву дадут План действий по членству в НАТО на брюссельском саммите в июне. Можем только расширить формат сотрудничества, который уже есть. Об этом в интервью Gazeta.ua сказал эксперт-международник Александр Хара.

Президент Польши Дуда заявил, что на саммите НАТО, который состоится в июне в Брюсселе, запланировано обсуждение "дорожной карты" для Украины относительно выполнения ею шагов для вступления в НАТО. На сколько наши позиции крепки сейчас?

Президент Зеленский говорит, что альтернативы членства Украины в Альянсе нет. Второй важный момент - в НАТО страны, которые нас безоговорочно поддерживают. Именно Польша - один из самых активных сторонников. Все зависит от нескольких моментов. Во-первых, это наша готовность в ближайшее время получить План действий относительно членства. И потом быть контрибьютором безопасности, а не только ее потребителем. Второй момент - способность наших европейских друзей. Имею в виду тех, кто не совсем привержен. Они должны быть готовы проголосовать за такое решение. Третий фактор - какая будет позиция Соединенных Штатов. Балтийские государства, Польша, Румыния, Великобритания понимают угрозу из России. В 2008 году не дали Украине и Грузии План действий по членству. И получили войну в 2008 году в Грузии, в 2014-м - в Украине. Сделали выводы. Безусловно, дальше будут нас поддерживать. Другой вопрос - Германия и Франция, которые выбирают более осторожную позицию, чтобы не раздражать Россию. Например, Северный поток-2 достраивают. По крайней мере, такое желание у правительства Германии есть. Не изменил свое мнение и Макрона по европейской стратегической автономии (доктрина президента Франции о кардинальном уменьшении зависимости ЕС от США и НАТО. - Gazeta.ua).

Германия и Франция, выбирают более осторожную позицию, чтобы не раздражать Россию

Вашингтоне должно быть настойчивее относительно европейских союзников. Они должны согласиться, что План действий по членству нужно давать Украины в ближайшее время. Все будет зависеть от настойчивости американцев.

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Что могут решить на саммите НАТО в июне по Украине?

Хотел бы надеяться, что Украина таки дадут План действий. Но это маловероятно. Могут расширить форматы сотрудничества, которые уже есть. Недавно нам дали программу расширенных возможностей (12 июня прошлого года Украина получила статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями. - Gazeta.ua). Чтобы показать, что двери НАТО для нас открыты. Украина отвечает всем критериям членства с политической точки зрения - европейское, демократическое государство. России должны показать, что она не будет иметь права вето относительно нашего членства. Скорее всего, в июне получим подтверждение политики открытых дверей. Мол, Альянс усиливает сотрудничество с Киевом, чтобы реформировать наш сектор безопасности и обороны. Скептически отношусь, что нам скажут: да, ребята, вы получите ПДЧ и, безусловно, возможность членства в НАТО, потому что придерживаетесь ценностей Альянса.

Не все страны-члены НАТО отвечают формальным критериям

Какой может быть дорожная карта по вступлению?

Сейчас не все страны-члены НАТО отвечают формальным критериям. Если будет воля прежде всего Соединенных Штатов. А дальше - соответствующая работа с их европейскими союзниками.

Условия для вступления мы уже выполнили, а еще надо?

В первую очередь надо выполнить политические условия. Речь идет о гражданском контроле над сектором безопасности и обороны, чтобы не было возможностей захватить незаконно власть. Чтобы избранные народом политики руководили Вооруженными силами. И чтобы они были подконтрольны и подотчетны, действовали в рамках Конституции и законов Украины. Это самое главное. Частично эти моменты реализованы. Другой вопрос - изменение культуры: политической и правовой. В том числе и в рядах наших Вооруженных сил. Реформирование к стандартам НАТО, чтобы мы разговаривали с ними на одном языке. Должны принимать участие в совместных учениях и операциях с нашими будущими союзниками. По техническим стандартам, есть много реформировать. Взаимная совместимость средств и вооружения - наименее проблематична вещь, хотя требует времени и денег. Человека изменить труднее, чем купить новое оружие и научить им пользоваться. Мы не готовы к некоторым вещам, если смотреть внимательно. Но в истории Альянса мало кто был принят и отвечал критериям. По большому счету - это вопрос политический. Речь идет о том, насколько та или иная страна является контрибьютором безопасности. Украина была готова и в 2008 году идти по этому пути. Сейчас еще больше. С 2014 года - в состоянии войны с ядерной Россией. Не сдали оружие, продолжаем воевать. В таких условиях меняем свой сектор безопасности и обороны. Не отказались от нашего стратегического направления на членство в этой организации.

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Великобритания хорошо понимает, какую угрозу представляет Россия, и нам помогает. Другие страны стараются не раздражать РФ

Пока западный мир боится раздражать Россию, рискует дождаться поглощения Украины, вы говорили. На кого нам тогда рассчитывать?

Все руководствуются национальными интересами. Есть ли в их интересах приближения Украины. Будет резкая реакция Российской Федерации на это. Каждая страна взвешивает. Запад - это имя для коллективного объединения. Но на самом деле - это не так. Например, Великобритания хорошо понимает, какую угрозу представляет Росия, и нам помогает. Другие страны стараются не раздражать РФ. Хотя это не уберегло их от различных форм российской агрессии. Франция и Германия так же страдали и от кибератак, и пропаганды, и использование коррумпированной элиты для влияния на политические решения. Совпадают интересы стран, скептических к Украине, с нашими целями? Это самое главное. А ценностные вещи - второстепенное. Россия действует так. Она обходит Евросоюз как организацию. А пытается работать на двустороннем уровне. Поскольку так можно заинтересовать страны какими-то конкретными вещами. Например, энергетическими проектами или инвестированием, хранением своих денег. Память политической элиты довольно короткая. Большое количество европейских политиков уже забыли, кто сбил малазийский боинг. И что значит Россия с точки зрения таких угроз. Когда она просто отказывается от преступлений, совершил, и не хочет их прекращать.

Договариваться надо в первую очередь с американцами. Они могут задействовать возможность давления на скептиков, а точнее "друзей Путина"

Мы - не более, чем крепость, сдерживает орду на восточных подступах к Европе. Такими могут быть наши аргументы о необходимости членства в НАТО. Также нужно работать с теми мощными странами Альянса, которые могут быть нашими провайдерами. Они помогают нам частично отстаивать наши интересы. Это США и Великобритания, влиятельные в структурах НАТО. Договариваться надо в первую очередь с американцами. Они могут нажать на скептиков, а точнее "друзей Путина".

Президент Украины Владимир Зеленский и Польши Дуда в Варшаве сделали заявления для представителей прессы. По словам президента Украины, президент Польши заверил в поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.