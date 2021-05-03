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Зеленский и Дуда выступили перед прессой. Что сказали

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Зеленский и Дуда выступили перед прессой. Что сказали
Украина и Польша - стратегические партнеры. Фото: @prezydentpl

Президент Украины Владимир Зеленский и Польши Анджей Дуда в Варшаве сделали заявления для представителей прессы.

Зеленский поблагодарил Дуду за приглашение по случаю 230-й годовщины польской Конституции и пригласил его в Украину.

"Жду на первом саммите "Крымская платформа" в дни 30-летия независимости Украины. Это будет важный саммит, где будут только наши друзья, партнеры. Связан с деоккупации украинского полуострова Крым", - сказал Зеленский.

По словам президента Украины президент Польши заверил в поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

"Для нас это очень важный сигнал. Я благодарен за то, что всегда Польша защищает наш суверенитет, территориальную целостность", - сказал Зеленский.

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"Мы говорили о двусторонних проектах, которые можем реализовать, используя средства Европейского Союза. Это можно трактовать, как сближение Украины с ЕС.

Есть двусторонний проект с использованием средств ЕС, который связан с украинским национальным меньшинством в Перемышле и польским национальным меньшинством во Львове.

Исторические вопросы важны, но мы убеждены, что в рамках доброжелательных отношений их можно будет решить", - сказал Дуда.

Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва подписали декларацию. В документе говорится, что страны преданны продолжению диалога и сотрудничества.

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