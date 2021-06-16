У России только одно обязательство по поводу Украины - Путин

Путин прокомментировал обязательства по Украине. Фото: DW

В России только одно обязательство по Украине - способствовать реализации минских соглашений.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс конференции по результатми саммита с президентом США Джо Байденом.

"Что касается обязательств по Украине, у нас обязательства только одно - способствовать реализации минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, вне всякого сомнения", - сказал Путин.

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Он также упомянул о плане совместных шагов по Донбассу, представленных Украины в прошлом году. По словам Путина, они якобы "ничего общего не имеют с Минским соглашениями - это полностью минским соглашениями противоречит".

"С того, какие тут обязательства дополнительные может взять на себя Россия - мне кажется, здесь ответ ясен", - заявил Путин.

Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о взаимном возвращении послов. МИД РФ и Госдеп начнут консультации "по всему комплексу взаимодействия" на дипломатическом треке.