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среда, 20 октября 2021 12:49

У Ермака говорят об "ангажированности" на Суспільному, где критикуют власть

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У Ермака говорят об &quot;ангажированности&quot; на Суспільному, где критикуют власть
Офис президента встрял в скандал со свободой слова. Фото: president.gov.ua

У власти нет какого-то особого отношения к "Суспільне", а вмешательство в работу любых редакций является нонсенсом.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает "Укрінформ"

"Говорить о каком-то особом отношении представителей власти к Общественному вещателю точно некорректно и необоснованно.

Более того, независимая редакционная политика любого СМИ - это ключевой признак здорового общества и современного государства. То есть прямое вмешательство в работу редакций - абсолютный нонсенс", - сказал советник Андрея Ермака.

Подоляк заявил, что представители власти регулярно появляются в программах телеканала. В качестве примера привел вчерашнее включение в эфир "Суспільне" из зала заседаний Верховной Рады народного депутата из фракции "Слуга народа", чтобы дискутировать с представителем "Европейской солидарности".

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"Это же естественно - чтобы не было влияния на эфирный результат ангажированной позиции представителей телеканала и чтобы личные симпатии или антипатии ведущих не создавали неравных условий в эфире. Стандарты "Суспільне" это и предусматривают.

Но если тот или иной представитель власти видит в эфирах того или иного проекта последовательную и упорную несбалансированность позиций, постоянную и явную ангажированность ведущих и редакции, то можно понять крайне небольшое желание людей идти в эфир именно этого проекта.

Хотя и в этом проекте присутствовали в большинстве эфиров представители монобольшинства, в том числе и председатель партии "Слуга народа". Все вопросы - только в соблюдении принципов баланса мнений, полноты представления информации, профессионального соответствия экспертов и беспристрастности ведущих.

Если этих принципов в проект не соблюдаются, то гостям проекту несбалансированность и предвзятость авторов проекту могут просто уже надоедать. Еще раз подчеркну ключевое - любая ангажированности точно не способствует желанию ходить на эфиры", - сказал советник руководителя ОП.

Ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на "UA: Перший" Мирослава Барчук заявила о давлении со стороны Офиса президента.

Ток-шоу выходит по понедельникам вечером.

В одном из эфиров эксперты назвали законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах- "ширмой" и заявили о олигархизации страны.

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